استرجاع 4 آلاف متر من الأراضي الحكومية بأم العيس في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أزالت أمانة الطائف، ممثلة في بلدية غرب الطائف الفرعية، تعديات على أراضٍ حكومية بيضاء بأم العيس، وتمكن مراقبو البلدية من التأكد من عدم وجود أي مستمسكات شرعية أو أوراق ثبوتية تخولهم استخدام الأرض ، وبلغ مساحة الأراضي المعتدى عليها 4 آلاف متر مربع من الأراضي البيضاء، ونفذت الآليات البلدية أعمال الإزالة بدعم من القوة الأمنية.

وأوضح رئيس بلدية غرب الطائف عبدالرحيم الثمالي أن أعمال المراقبة مستمرة على جميع الأراضي التي تم إزالة التعديات منها، منوهاً بتوجيه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بالإسراع في عملية إزالة التعديات وتطبيق الغرامات الرادعة على المخالفين.