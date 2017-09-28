بالفيديو| إخراج رطبا صالحا من القمامة.. ومواطن: مستعد أكله
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام أحد الأشخاص بإلقاء كمية كبيرة من الرطب الصالح للأكل في القمامة.
وأظهر الفيديو، استياء أحد المواطنين من إلقاء هذه الكمية من الرطب الصالح في القمامة، ناصحا من رماها بتقديمها للبهائم والحيوانات بدلا من رميها هكذا وسط القمامة، وقام بإخراجه ووضعه في سيارته، قائلا: ” عندي استعداد أخذه لثلاجتي وأكله “.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 20024 ] نشر منذ 2 ساعتين
مافيها شي النبي عليةالصلاةةالسلام
قال أمط الأذى عنها وكلها
لاتقولي لا هذاك زمان اول
زمان جوع وفقر وعوز
لا يحبيبي
النبي عليةالصلاةوالسلام
قالها ليعلمنا كيف نحترم النعمة الي وهبنا الله أياها
ومانشاهده الآن من اسراف وتبذير وكب للنعم ف الزبايل
والله شي يفطر القلب
بعضها ترمى وهي مثل مهي
جلس النبي عليةالصلاةوالسلام مع نفر من الصحابة
على مائدة طعام
وأشر عليها بآصبعه وقال والله لهذا هو النعيم الذي ستسألون عنه
وكان طعام عادي
فما بالك بأطعمة يومنا هذا
آشكال وانواع واصناف الطعام
من كل مالذ وطاب
الله يديم علينا النعم وبس.