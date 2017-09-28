بالفيديو| إخراج رطبا صالحا من القمامة.. ومواطن: مستعد أكله

حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام أحد الأشخاص بإلقاء كمية كبيرة من الرطب الصالح للأكل في القمامة.

وأظهر الفيديو، استياء أحد المواطنين من إلقاء هذه الكمية من الرطب الصالح في القمامة، ناصحا من رماها بتقديمها للبهائم والحيوانات بدلا من رميها هكذا وسط القمامة، وقام بإخراجه ووضعه في سيارته، قائلا: ” عندي استعداد أخذه لثلاجتي وأكله “.