التعليم تنشر أسماء المعلمات الجدد وتكشف موعد مباشرتهن بالمدارس

طلال الغامدي(صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أنه جاري العمل على رفع بيانات المعلمات اللاتي صدر قرار بتعيينهن، على النظام الإلكتروني، لاستكمال إجراءات المفاضلة والتوزيع على المدارس وفق الاحتياج والموازنة.

وأضاف العصيمي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ” بقي مجموعة من المعلمات المرشحات تأخرن في المقابلات، أو لديهن بعض الملاحظات، وتعمل الوزارة الآن على استكمال إجراء تعيينهن وإعلان أسمائهن “، مشيرا إلى أن المباشرة ستكون اعتبارا من يوم الأحد المقبل.