بالفيديو.. العريفي: المرأة ستتعامل مع قرار قيادة السيارة بما يخدم مصالح أسرتها

عادل الحربي(صدى):

أعرب الشيخ محمد العريفي، عن ثقته الكاملة بأن المرأة السعودية ستتعامل مع قرار قيادة السيارة بما يخدم مصالح عائلتها ويحقق أغراضها في الإطار الصحيح.

وأوضح العريفي أن إصدار ولي الأمر قراراً ينهي الخلاف الذي تشهده بعض القضايا الخلافية والجدلية بناءً على التوجيهات القرآنية في هذا الإطار، لافتا إلى أن المرأة والرجل على حد سواء لهما حرية التنقل والسعي في الأرض واستخدام وسائل المواصلات.

وأضاف العريفي في مداخلة هاتفية مع برنامج ” الحدث ” عبر القناة السعودية، أن المرأة المحتشمة ستظل هكذا سواء قادت السيارة أو لم تقدها خاصةً مع تنوع وتعدد وسائل التواصل بين الناس كافة ومن ثم يبقى إيمان الفتاة بحماية نفسها هو الأصل سواء قادت السيارة أو لا.