بالفيديو.. العريفي: المرأة ستتعامل مع قرار قيادة السيارة بما يخدم مصالح أسرتها
أعرب الشيخ محمد العريفي، عن ثقته الكاملة بأن المرأة السعودية ستتعامل مع قرار قيادة السيارة بما يخدم مصالح عائلتها ويحقق أغراضها في الإطار الصحيح.
وأوضح العريفي أن إصدار ولي الأمر قراراً ينهي الخلاف الذي تشهده بعض القضايا الخلافية والجدلية بناءً على التوجيهات القرآنية في هذا الإطار، لافتا إلى أن المرأة والرجل على حد سواء لهما حرية التنقل والسعي في الأرض واستخدام وسائل المواصلات.
وأضاف العريفي في مداخلة هاتفية مع برنامج ” الحدث ” عبر القناة السعودية، أن المرأة المحتشمة ستظل هكذا سواء قادت السيارة أو لم تقدها خاصةً مع تنوع وتعدد وسائل التواصل بين الناس كافة ومن ثم يبقى إيمان الفتاة بحماية نفسها هو الأصل سواء قادت السيارة أو لا.
د.محمد العريفي
جاء القرار لمساعدة المرأة على قضاء متطلبات حياتها#الحدث#الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة#القناة_السعودية pic.twitter.com/Oqa2EiX4Mu
— القناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) September 27, 2017
الروقي[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقسم بالله العظيم فيه ناس حتى البهيمه البهيمه ماوفرت فيها ابد والوراعين الصغار والخكاريه وعينات واجد ومهاب تحرش ممارسه اغتصاب او بالطيب ….
يعني بيتركون الحريم يعني بيغتصبونهن …
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4327 ] نشر منذ 2 ساعتين
(-’๏_๏’-)ــ..ــ طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب ــ..ــ (⊙ˍ⊙)
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 20024 ] نشر منذ 2 ساعتين
تفائلوا ب الخير تجدوه🤔
همس ~[ عدد التعليقات: 596 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاجديد ؛
نعرف ان الفلتانه فلتانه من غير سواقه ,
والامر السامي صدر من ولي الامر مَ نحتاج فتاوي من احد ~
طيف المطر[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 2 ساعتين
النساء عند قيادة السيارة ثلاثة انواع : النوع الاول ستقود السيارة متبرجة لا نقاب ولا غطاء وهذه تريد لفت الأنظارلها النوع الثاني : ستقود السيارة بنقابها وحجابها وسترها وهذه هدفها قضاء حاجتها والنوع الثالث : لا ترغب في قيادة السيارة ابداً سواء كانت صغيرة او كبيرة
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4931 ] نشر منذ 1 ساعة
واللي فيه خير لاهله
لايفكها تسووووووووووووووووووووووووووق
الا عند الضروره لاسمح الله
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 20024 ] نشر منذ 1 ساعة
المهره البحرينية تقول الحين
دام سمحتو
ابشرو بي كل اسبوع وانا عندكم افرفر بشارع التحلية
حمدالله والشكر🤔
انتبهي بس لاتجيبين من بضاعة زوجك
ترى الدنيا كلها تفاتيش😂😂😂😂😂