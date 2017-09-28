وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة 46 لكلية الملك فهد الأمنية

نايف السالم(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مساء اليوم، حفل تخريج الدفعة (46) لكلية الملك فهد الأمنية من طلبة الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين، وطلبة الدفعة الثانية من البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي، وذلك في استاد الأمير نايف بمقر الكلية في الرياض.

وكان في استقبال سمو وزير الداخلية لدى وصوله مقر الحفل مدير الكلية اللواء سعد بن عبدالله الخليوي وأركانات الكلية.

وفور وصول سموه للمقر الرئيسي للحفل عُزف السلام الملكي،ثم استعرض سموه حرس الشرف.

عقب ذلك صافح سمو وزير الداخلية الطلبة المتفوقين في الأنشطة المختلفة، حيث كرمهم سموه مع السرايا الفائزة برايات التفوق.

وبعد أن أخذ سموه مكانه في المنصة الرئيسة بدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

عقب ذلك شاهد سمو وزير الداخلية والحضور فيلما احتوى على كلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – خلال استقباله لقادة القطاعات الأمنية وكبار الضباط.

ثم ألقى مدير كلية الملك فهد الأمنية كلمة رفع في مستهلها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولسمو وزير الداخلية بمناسبة الذكرى السابعة والثمانين للاحتفاء بتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله -.

واستعرض الخليوي خطة كلية الملك فهد الأمنية لمواكبة المستجدات من خلال تنفيذها لعددٍ من البرامج لتطوير الأداء، مشيراً إلى أن الكلية تقيم سنويا ثلاثة برامج لتأهيل ضباط المستقبل لتغطية جميع المتطلبات الأمنية لقطاعات وزارة الداخلية وأمن الدولة.

وبين أن الكلية أنشأت مشروع مسرعات مستقبل الابتكار الذي يعني بتبني الأفكار الإبداعية لطلبة الكلية ودعم أفكارهم واختراعاتهم وتنفيذها على أرض الواقع.

وأفاد بأن الكلية حصلت مؤخرا على شهادة الآيزو الخاصة بأفضل وأعلى معايير الجودة وسلامة الأغذية من قبل منظمة SGS.

وأبان أنه بناء على دعم سمو وزير الداخلية لأسر شهداء الواجب تم قبول 7 من أبناء الشهداء في الكلية ليكملوا مسيرة آبائهم وإخوانهم في خدمة هذا الوطن.