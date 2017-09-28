رئيس الأركان اليمني: قريبا ننتصر على المليشيات الانقلابية

فهمي محمد(صدى):

أكد رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، اللواء الركن دكتور طاهر بن علي العقيلي، إن النصر على مليشيا الانقلاب بات قريبا، مشيرا إلي أن الشعب اليمني، يسعي لتحقيق أهداف الثورة، على الرغم من الظروف بالغة التعقيد التي أعقبت الانقلاب الغاشم وتداعياته الكارثية.

وأشار في كلمته، خلال عرض عسكري، في محافظة مأرب بمناسبة الذكرى الـ55 لثورة 26 سبتمبر 1962، أن الشعب اليمني سيرى عما قريب ثمار صبره وتضحياته انتصاراً عظيماً في مختلف الجبهات ” .