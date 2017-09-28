بالفيديو.. كويتيات يقدمن التهاني للسعوديات علي قرار منحهن رخصة القيادة

حمود العنزي(صدى):

هنأت مواطنات كويتيات، السعوديات، بعد صدور أمر سامٍ يوم الثلاثاء، بالسماح للمرأة بالقيادة في المملكة، وقدمن بعض النصائح لهن، تمحورت حول التدريب على القيادة، وعدم الاندفاع، واتباع تعليمات المرور.

ونصحت فتاة كويتية بألا تقوم السعوديات بالقيادة إلا بعد التدريب الكامل، والتمكن من القيادة بدرجة عالية، لأن القيادة ليست سهلة، مع عدم استعمال الجوال، لكي لا يتشتت الانتباه.

ودعت كويتية الفتيات السعوديات إلى ضرورة اتباع تعليمات المرور بالكامل، فيما أكدت أخرى على الرويّة وعدم الاندفاع أثناء القيادة، وقالت إحداهن: (لا تحط رجلها على البنزين من الفرحة).