بالفيديو.. كويتيات يقدمن التهاني للسعوديات علي قرار منحهن رخصة القيادة
هنأت مواطنات كويتيات، السعوديات، بعد صدور أمر سامٍ يوم الثلاثاء، بالسماح للمرأة بالقيادة في المملكة، وقدمن بعض النصائح لهن، تمحورت حول التدريب على القيادة، وعدم الاندفاع، واتباع تعليمات المرور.
ونصحت فتاة كويتية بألا تقوم السعوديات بالقيادة إلا بعد التدريب الكامل، والتمكن من القيادة بدرجة عالية، لأن القيادة ليست سهلة، مع عدم استعمال الجوال، لكي لا يتشتت الانتباه.
ودعت كويتية الفتيات السعوديات إلى ضرورة اتباع تعليمات المرور بالكامل، فيما أكدت أخرى على الرويّة وعدم الاندفاع أثناء القيادة، وقالت إحداهن: (لا تحط رجلها على البنزين من الفرحة).
قال الامير نايف ….ستقود المراءه السياره عندما لايكون هناك رجال…حسبي الله ونعم الوكيل[ عدد التعليقات: 11065 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولاقوه الا بالله
قال الامير نايف ….ستقود المراءه السياره عندما لايكون هناك رجال…حسبي الله ونعم الوكيل[ عدد التعليقات: 11065 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولاقوه الا بالله
قال الامير نايف ….ستقود المراءه السياره عندما لايكون هناك رجال…حسبي الله ونعم الوكيل[ عدد التعليقات: 11065 ] نشر منذ 1 ساعة
عموما هناك مناطق بالمملكه قبائليه بحته لن تسمح لنسائها بالقياده
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4319 ] نشر منذ 1 ساعة
آه بس آه يا زِكِـنـكِـن زقـــــــــــــــــناه .😊😘.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19300 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب