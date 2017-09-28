بالفيديو.. رأي الشارع على الأمر السامي بالسماح للمرأة بالقيادة
حظي الأمر السامي الذي صدر أمس الثلاثاء، بالسماح للمرأة بالقيادة والحصول على رخصة قيادة، بترحاب عدد كبير من المواطنين.
ونشرة قناة MBC تقرير ذكرت فيه أحد المارة، أنها صُدمت عند سماع القرار، إلا أنها سعيدة به، لأنه سيوفر عليها، بدلا من طلب السيارات عن طريق التطبيقات والدفع للشركات.
كما أكد شاب عبر مقطع الفيديو، أن القرار لصالح المرأة العاملة، التي تستخدم السيارة للذهاب إلى عملها، أو في شؤون الأسرة، كنقل والدها المريض للمستشفى.
وأشادت امرأة أخرى بالقرار، وأكدت أنه لصالح المرأة العاملة، التي لا تستطيع دفع قيمة النقل للسائقين، وبالمثل عبّرت أخرى عن سعادتها بالقرار، لأنه أعطى المرأة حرية الاختيار أن تسوق أو لا، بينما دعا مواطن الجميع إلى تقبل القرار، حيث رأى أنه في صالح الوطن قبل أي شيء.
ترحيب شعبي واسع بقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/WguP1iBw6r
— MBC أخبار (@MBC24News) September 27, 2017
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 20013 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه ههههههههه
Mpc
تنقيهم نقوه😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 20013 ] نشر منذ 1 ساعة
عمومآ الف مبروك
القرار هذا كان فاصل
لوجع راااااس استمر سنين
والحمد لله أنه تم الفصل فيه.
ابو مشعل[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
متنقين الدشير وماخذين رايهم شي طبيعي
قال الامير نايف ….ستقود المراءه السياره عندما لايكون هناك رجال…حسبي الله ونعم الوكيل[ عدد التعليقات: 11065 ] نشر منذ 1 ساعة
لو تم الاستطلاع بكل شفافيه فغالبيه شبه الجزيره هم من البدو اي قبائل اصيله لاتزال تتمسك بقيمها
قال الامير نايف ….ستقود المراءه السياره عندما لايكون هناك رجال…حسبي الله ونعم الوكيل[ عدد التعليقات: 11065 ] نشر منذ 1 ساعة
كل ماعلينا ان نعض ع مبادئنا بالنواجذ وان ندعوا لله بالثبات حتى نلقاه ع ذلك