بالفيديو.. تعليق المتحدث باسم بريطانيا على السماح للمرأة بالقيادة

نايف السالم(صدى):

وصف إدوين صامويل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قرار السماح للمرأة في المملكة بقيادة السيارة، بالجيد، مؤكدا أنه حان الوقت لتلعب المرأة في المملكة دورها الفعال في الاقتصاد والمجتمع.

وأوضح صامويل الذي سبق له العيش في المملكة، في مقطع فيديو بثه، على حسابه في ” تويتر ” ، اليوم الأربعاء، أن تلك الخطوة جاءت ضمن رغبة القيادة لتحديث المجتمع، وبرغم أن هناك تحفظات عند البعض بشأن هذا الأمر، فإن هناك تطورا وتقدما حادثا في مجالات عدة، رآها هو بنفسه في فترات سابقة.