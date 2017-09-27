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خبراء: تمكين المرأة من قيادة السيارة يوفر مليار دولار شهرياً

خبراء: تمكين المرأة من قيادة السيارة يوفر مليار دولار شهرياً
عادل الحربي(صدى):

كشفت توقعات خبراء اقتصاد، أن أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتمكين المرأة من قيادة السيارة، سيقلص أعداد السائقين الأجانب، في ظل اعتماد الكثير من النساء على القيادة الذاتية للسيارة.

وأضاف الخبراء، أن أعداد السائقين الأجانب في المملكة تتراوح بين 800 ألف ومليون سائق العام الماضي، وتصل تكلفة استقدام السائق، تصل إلى 1000 دولار شهريًّا تدفعها الأسرة جراء توفير هذه الخدمة، مما يعنى أن هذا القرار قد يوفر مليار دولار شهريا.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4317 ] نشر منذ 2 ساعتين

☆(❁‿❁)☆ــ..ــ طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب ــ..ــ ☆(❁‿❁)☆.

[ عدد التعليقات: 20013 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله مدري كيف
لأن على حسب خبري دول الخليج
الحريم يسوقون من زمان
ومع ذلك
السائق فكل بيت
لاراح ولاشي🤔
بل زاد الأحتياج له اكثر.

[ عدد التعليقات: 34476 ] نشر منذ 2 ساعتين

ايه ايه زين ,,

[ عدد التعليقات: 529 ] نشر منذ 16 دقيقة

صادق يالقرني

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