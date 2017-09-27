خبراء: تمكين المرأة من قيادة السيارة يوفر مليار دولار شهرياً

عادل الحربي(صدى):

كشفت توقعات خبراء اقتصاد، أن أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتمكين المرأة من قيادة السيارة، سيقلص أعداد السائقين الأجانب، في ظل اعتماد الكثير من النساء على القيادة الذاتية للسيارة.

وأضاف الخبراء، أن أعداد السائقين الأجانب في المملكة تتراوح بين 800 ألف ومليون سائق العام الماضي، وتصل تكلفة استقدام السائق، تصل إلى 1000 دولار شهريًّا تدفعها الأسرة جراء توفير هذه الخدمة، مما يعنى أن هذا القرار قد يوفر مليار دولار شهريا.