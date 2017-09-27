خبراء: تمكين المرأة من قيادة السيارة يوفر مليار دولار شهرياً
كشفت توقعات خبراء اقتصاد، أن أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتمكين المرأة من قيادة السيارة، سيقلص أعداد السائقين الأجانب، في ظل اعتماد الكثير من النساء على القيادة الذاتية للسيارة.
وأضاف الخبراء، أن أعداد السائقين الأجانب في المملكة تتراوح بين 800 ألف ومليون سائق العام الماضي، وتصل تكلفة استقدام السائق، تصل إلى 1000 دولار شهريًّا تدفعها الأسرة جراء توفير هذه الخدمة، مما يعنى أن هذا القرار قد يوفر مليار دولار شهريا.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4317 ] نشر منذ 2 ساعتين
☆(❁‿❁)☆ــ..ــ طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب ــ..ــ ☆(❁‿❁)☆.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 20013 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله مدري كيف
لأن على حسب خبري دول الخليج
الحريم يسوقون من زمان
ومع ذلك
السائق فكل بيت
لاراح ولاشي🤔
بل زاد الأحتياج له اكثر.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34476 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايه ايه زين ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2725 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يستر
رائد[ عدد التعليقات: 529 ] نشر منذ 16 دقيقة
صادق يالقرني