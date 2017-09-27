⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو والصور.. تشييع جنازة ” الدوسري ” نجل وكيل الداخلية الكويتي

خالد الظفيري(صدى):

تداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صوراً لتشييع، جنازة جثمان الملازم أول أحمد محمود الدوسري، نجل وكيل وزارة الداخلية الكويتية، إلى مثواه الأخير في مقبرة “ الصليبخات ” ، الذي شارك فيها عدد كبير من الكويتيين، من بينهم وزراء ونواب في “ مجلس الأمة ” .

وشارك في التشييع وزير الداخلية الكويتي خالد الجراح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إضافة إلى نواب في مجلس الأمة وقيادات في الشرطة الكويتية وكبار الشخصيات العامة ومشاهير ونخب ثقافية، إلى جانب أقارب الدوسري وأصدقائه.

وكان الدوسري قد توفي يوم أمس الثلاثاء في حادث مروري مروع على طريق الرياض مقابل الفيحاء في الكويت، بالإضافة إلى وفاة وافدين من الجنسية المصرية، وإصابة ثلاثة آخرين في الحادث نفسه.