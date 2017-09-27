بالفيديو والصور.. تشييع جنازة ” الدوسري ” نجل وكيل الداخلية الكويتي
تداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صوراً لتشييع، جنازة جثمان الملازم أول أحمد محمود الدوسري، نجل وكيل وزارة الداخلية الكويتية، إلى مثواه الأخير في مقبرة “ الصليبخات ” ، الذي شارك فيها عدد كبير من الكويتيين، من بينهم وزراء ونواب في “ مجلس الأمة ” .
وشارك في التشييع وزير الداخلية الكويتي خالد الجراح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إضافة إلى نواب في مجلس الأمة وقيادات في الشرطة الكويتية وكبار الشخصيات العامة ومشاهير ونخب ثقافية، إلى جانب أقارب الدوسري وأصدقائه.
وكان الدوسري قد توفي يوم أمس الثلاثاء في حادث مروري مروع على طريق الرياض مقابل الفيحاء في الكويت، بالإضافة إلى وفاة وافدين من الجنسية المصرية، وإصابة ثلاثة آخرين في الحادث نفسه.
#فيديو| من مراسم تشييع المرحوم ملازم اول #احمد_محمود_الدوسري.. انا لله وانا اليه راجعون. pic.twitter.com/uImU0gAPxn
— كان الإخبارية (@cannewskw) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4327 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4862 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يرحمه ويغفر له وموتى المسلمين
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4936 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يرحمه ويرحمنا ويغفرلنا و له ولجميع موتى المسلمين
👑[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يرحمه ويصبر اهله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13158 ] نشر منذ 1 ساعة
انا لله وانا اليه راجعون
الله يرحمه و يغفر له ويجعل مثواه الجنه ويلهم اهله الصبر والسلوان
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 532 ] نشر منذ 16 دقيقة
السلام عليكم
اولأ رحم الله المتوفي
ونسأل الله ان يتغمد ه بواسع رحمته
ثانيأ عتبي الشديد ع الأستاذ خالد الظفيري وفقنا الله واياه لطاعته
في كتابة انتقل الى مثواه الأخير
حيث ان هذا الفعل لا ينبغي
حسب فتوى فضيلة الشيخ العلامة السلفي
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
واليكم نص الفتو ى
هذا والله الموفق
السؤال: ما حكم قولهم: “دُفن في مثواه الأخير”؟ الإجابة: قول القائل: “دفن في مثواه الأخير” حرام ولا يجوز، لأنك إذا قلت: في مثواه الأخير فمقتضاه أن القبر آخر شيء له، وهذا يتضمن إنكار البعث، ومن المعلوم لعامة المسلمين أن القبر ليس آخر شي، إلا عند الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، فالقبر آخر شيء عندهم، أما المسلم فليس آخر شيء عنده القبر، وقد سمع أعرابي رجلاً يقرأ قوله تعالى: {ألهاكم التكاثر * حتى زرتم المقابر}، فقال: “والله ما الزائر بمقيم” لأن الذي يزور يمشي فلابد من بعث وهذا صحيح. لهذا يجب تجنب هذه العبارة فلا يقال عن القبر: إنه المثوى الأخير، لأن المثوى الأخير إما الجنة، وإما النار في يوم القيامة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثالث – باب المناهي اللفظية. محمد بن صالح العثيمين