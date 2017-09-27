بالصور.. عرض قارب جون كينيدي للبيع

واشنطن(صدى):

تعقد دار جيرنسي، الأسبوع 7 أكتوبر المقبل مزاد علني، لبيع قارب الرئيس السابق جون كينيدي، في مدينة نيويورك، وعدد من المقتنيات الأخرى التي امتلكها.

ومن بين البنود المعروضة للبيع أيضًا سترة ” جون كينيدي ” ، وحقيبة لكرات الجولف تحمل اسم ” جاك كينيدي ” ، بالإضافة لكرسيين هزازين تعود ملكيتهما للرئيس الأمريكي السابق ، أحدهما وضع على متن الطائرة الرئاسية.