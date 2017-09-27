بالصور.. عرض قارب جون كينيدي للبيع
تعقد دار جيرنسي، الأسبوع 7 أكتوبر المقبل مزاد علني، لبيع قارب الرئيس السابق جون كينيدي، في مدينة نيويورك، وعدد من المقتنيات الأخرى التي امتلكها.
ومن بين البنود المعروضة للبيع أيضًا سترة ” جون كينيدي ” ، وحقيبة لكرات الجولف تحمل اسم ” جاك كينيدي ” ، بالإضافة لكرسيين هزازين تعود ملكيتهما للرئيس الأمريكي السابق ، أحدهما وضع على متن الطائرة الرئاسية.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 20013 ] نشر منذ 3 ساعات
الضعيف انذبح مادرى من الي أذبحه
ليومك وهم يعكككككككون فقضيتة
ماااات القاتل وشبع موووووووت
عمومآ
القارب راح ب200ريال بعد مو دولار🤔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34476 ] نشر منذ 3 ساعات
الشتاء على الأبواب ,,
,, إذا كان هذا القارب والكراسي من خشب , فأنا شراي بـ 300 ريال سعودي ، ريال ينطح ريال ,, على شرط يكونن معقمات 100 % ، من بعد الصنفره لإزالة الأصباغ ,, وعلى الضمان ,, وأنا أتحمل إيجار التوصيل ,,
,, الإحتطاب عندنا ممنوع ,, وهذي فرصه ,,
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 20013 ] نشر منذ 2 ساعتين
جيرينسي350ريال
هاااه
باع الله🤔
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4894 ] نشر منذ 2 ساعتين
راح الكرسي الهزاز
100
بعتوا والا ادور غيركم
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….[ عدد التعليقات: 20013 ] نشر منذ 2 ساعتين
تعليقاتي صارت عشريييييين ألف😱😱😱
بقو 20 الف وواحد 😀
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 20013 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه ههههههه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4317 ] نشر منذ 1 ساعة
طــيب ألقارب مكينته صاحيه و شغاله وإلا لأ .؟؟
.
إذا شغاله خذناه بالفين وإذا ماهي شغاله خذناه بميتين .
.
هــــاه .؟ بعتوا وإلا لأ .؟؟
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 20013 ] نشر منذ 59 دقيقة
يعني حسبت المكينة ب1800
والخشب ب200
الله يصلحك خربت السومه
وتهورت
لو يعطوني كنيدي برااااسه ب الفين
مارضيت🤗
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4317 ] نشر منذ 43 دقيقة
يخوي سعد يعني إنت صدقت كلامي .؟؟
.
لابوألقارب لابو من هو راعيه . حتى لو ببلاش تراه مايشرفني إني أركب فيه .😂😂.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19300 ] نشر منذ 32 دقيقة
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19300 ] نشر منذ 32 دقيقة
ههههههههههه
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 20013 ] نشر منذ 23 دقيقة
أجل شفيك تطاااامر علاااااانا😂😂😂
قطع الاعناق ولاقطع الارزاق
عجبك الحين ضحكت المحرومه علينا
قصدي علاااااانا🤗🤗🤗🤗🤗
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 20013 ] نشر منذ 15 دقيقة
أمزح معك
بس تبي الحقيقة
ترى في ناااس تهتم لمثل هالأشياء وتعتبر ثمينة
أبنظرهم
لأنها كانت لمشاهير أو من التراث
فساتين ديانا بكم باعوها
جابت ملايين👗👛👚👒
نظارة أم كلثوم 🕶️
بيعت باالملايين
غير الأشياء الأثرية الي يهربونها وتباع باالملايين
وأنشئت علشانها منظمة حماية آثااار.
ف ترى في ناااس تعشق مثل هاالاشياء وتسافر علشانها
تدري أنهم ف المزادات
يأمنون لك سيارة تجيبك وتوديك
ولا تذاكر سفر واقامة بعد
وضيافة
إذا ارسلو لك دعوة
طبعآ ميرسلون الا للآثرياء
المهتمين والمتابعين للمزادات
أهل الشيكااات
أنا وأياااك لو فطور فول محد عزمنا
قال راح ب٢٠٠ راح باالفين
وين قاعدين بسوق الحمام🕊🕊🕊
مزادات واثار باالملايين
خل الألفين هذي تنفعنا نعبي بها بنزين
😂😂😂😂😂😂😂😂