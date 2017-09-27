” الهلال ” يطلب إعفاء لاعبيه من معسكر الأخضر

نواف السالم(صدى):

تقدمت إدارة نادي الهلال، اليوم الأربعاء، إلى إدارة المنتخب، بطلبًا رسميًا لإعفاء لاعبي الفريق الأول من معسكر الأخضر، المقام في أبوظبي لخوض مباراتين وديتين أمام جامايكا وغانا.

وأكدت إدارة الهلال، أنها ترغب في تجهيز لاعبي الفريق الأول لمواجهة الإياب أمام ” بيروزي ” الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، التي ستقام الثلاثاء 17 أكتوبر، ويُنتظر أن ترد إدارة المنتخب على طلب الهلال خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن المنتخب يضم من الهلال كلا من: عبدالله المعيوف وأسامة هوساوي ومحمد البريك وسالم الدوسري وياسر الشهراني وسلمان الفرج ونواف العابد وعبدالملك الخيبري وعبدالله عطيف.