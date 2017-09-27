” الهلال ” يطلب إعفاء لاعبيه من معسكر الأخضر
تقدمت إدارة نادي الهلال، اليوم الأربعاء، إلى إدارة المنتخب، بطلبًا رسميًا لإعفاء لاعبي الفريق الأول من معسكر الأخضر، المقام في أبوظبي لخوض مباراتين وديتين أمام جامايكا وغانا.
وأكدت إدارة الهلال، أنها ترغب في تجهيز لاعبي الفريق الأول لمواجهة الإياب أمام ” بيروزي ” الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، التي ستقام الثلاثاء 17 أكتوبر، ويُنتظر أن ترد إدارة المنتخب على طلب الهلال خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن المنتخب يضم من الهلال كلا من: عبدالله المعيوف وأسامة هوساوي ومحمد البريك وسالم الدوسري وياسر الشهراني وسلمان الفرج ونواف العابد وعبدالملك الخيبري وعبدالله عطيف.
يارب خليهم واحفظهم لي R M A[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 3 ساعات
ليه في حواري إحنا ؟
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 3 ساعات
من حق الهلال يطلب اعفاء
ابن مكه[ عدد التعليقات: 387 ] نشر منذ 2 ساعتين
صاحب التعليق الأول الغبي استغفر الله العظيم..
إذا اخذو لعيبة الهلال قلتم عشان يجهزونهم وإذا ماخذوهم قلتم عشان يريحونهم للهلال.
دائماً اكثر عقليات متخلفه وحاقده تحصلها في جماهير هذا النادي الوضيع .. طبعاً البعض لأن فيه قله قليله جدا محترمه وتهتم في ناديها فقط.
العالميه من الملعب قويه[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 14 دقيقة
لاعبي الثلاثه الكبار يوصلون المنتخب لكاس العالم ، ثم يأتي من يأتي ليجعل مشاركة المنتخب في كاس العالم تكريم للاعبي ذلك الفريق الوضيع
اتوقع ان يتم رفض طلب الهلال وستكون الحجه مضحكه
ننتظر