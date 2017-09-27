  • الأربعاء 27

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. ” الهلال ” يطلب إعفاء لاعبيه من معسكر الأخضر

” الهلال ” يطلب إعفاء لاعبيه من معسكر الأخضر

” الهلال ” يطلب إعفاء لاعبيه من معسكر الأخضر
نواف السالم(صدى):

تقدمت إدارة نادي الهلال، اليوم الأربعاء، إلى إدارة المنتخب، بطلبًا رسميًا لإعفاء لاعبي الفريق الأول من معسكر الأخضر، المقام في أبوظبي لخوض مباراتين وديتين أمام جامايكا وغانا.

وأكدت إدارة الهلال، أنها ترغب في تجهيز لاعبي الفريق الأول لمواجهة الإياب أمام ” بيروزي ” الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، التي ستقام الثلاثاء 17 أكتوبر، ويُنتظر أن ترد إدارة المنتخب على طلب الهلال خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن المنتخب يضم من الهلال كلا من: عبدالله المعيوف وأسامة هوساوي ومحمد البريك وسالم الدوسري وياسر الشهراني وسلمان الفرج ونواف العابد وعبدالملك الخيبري وعبدالله عطيف.


الوسوم:, ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 3 ساعات

من حق الهلال يطلب اعفاء

[ عدد التعليقات: 387 ] نشر منذ 2 ساعتين

صاحب التعليق الأول الغبي استغفر الله العظيم..
إذا اخذو لعيبة الهلال قلتم عشان يجهزونهم وإذا ماخذوهم قلتم عشان يريحونهم للهلال.

دائماً اكثر عقليات متخلفه وحاقده تحصلها في جماهير هذا النادي الوضيع .. طبعاً البعض لأن فيه قله قليله جدا محترمه وتهتم في ناديها فقط.

[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 14 دقيقة

لاعبي الثلاثه الكبار يوصلون المنتخب لكاس العالم ، ثم يأتي من يأتي ليجعل مشاركة المنتخب في كاس العالم تكريم للاعبي ذلك الفريق الوضيع
اتوقع ان يتم رفض طلب الهلال وستكون الحجه مضحكه
ننتظر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *