متسلقة جبال رومانية تصل لأعلى قمة بركانية في إكوادور

بوخارست(صدى):

تمكنت متسلقة الجبال الرومانية ألكسندرا ماركو من الوصول إلى أعلى قمة تشيمبورازو( 6268 مترا) في جبال الأنديز بجمهورية إكوادور وسط درجات حرارة متدنية للغاية.

وذكر موقع ” رومانيا-إنسايدر ” الإخباري أن تشيمبورازو، وهو حاليا بركان خامل، يعتبر أعلى جبل في إكوادور بشمال غرب أمريكا الجنوبية.

وأشار الموقع إلي أن ألكسندرا ولدت في ديفا برومانيا واشتهرت بتسلق أعلى ست قمم بركانية في العالم، ففي يناير عام 2015 وكان عمرها 17 عاما فقط تسلقت أوخوس ديل سالادو ( 6893 مترا) وهي أعلى قمة بركانية في العالم، واعتبرت بذلك ثالث امرأة في العالم تنجح في تسلق هذا الجبل البركاني.

كما اعتبرت أصغر متسلقة جبال أوروبية تتمكن من الوصول إلى قمة بركان بيكو دي أوريزابا في المكسيك، وأصغر رومانية تتسلق جبل كازبيك بجمهورية جورجيا.