احذر من مرطبات الشفاه

باريس(صدى):

حذرت رابطة رائدة لحماية المستهلك في فرنسا من مخاطر استخدام بعض مرطبات الشفاه بعدما أثبتت التجارب أن أنواعا محددة تحتوي على مواد سامة.

واكتشفت رابطة ” أو أف سى كو- شوازير ” أن نصف العينات التي خضعت للتجارب، وعددها 21 منتجا من بينها ماركات عالمية شهيرة، تحتوي على مكونات ضارة.

كما نصحت الرابطة المستهلكين بعدم استخدام مرطبات الشفاه التي تبين أنها تحتوي على مواد مسرطنة، بينما يحتوي البعض الآخر على الهيدروكربونات ” مركبات كيماوية ” المشبعة بالزيوت المعدنية التي يمكن أن يسبب ابتلاعها التهابا في الغدد الليمفاوية والكبد.