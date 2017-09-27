نائب رئيس الأرجنتين يحرج كريستينا فرناندز

بوينس آيرس(صدى):

أحرجت جابرييلا ميكيتي، نائبة رئيسة الأرجنتين، كريستينا فرناندز، رئيس البلاد، بمطالبتها بفتح ملف الإرهاب الإيراني، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإيضاح ملف عملية تفجير التي شهدتها ” بوينس آيرس ” ، واغتيال القاضي آلبرتون نيسمان في عملية ارهابية.

المثير، أن اغتيال ” نيسمان ” جاء عشية حضوره أمام الكونجرس، حيث كان ينوي توضيح شكواه ضد رئيسة الجمهورية، كريستينا فرناندز، المتعلقة بتفجير آميا عام 1994، مما يثير الشكوك حولها

وبموجب الحيثيات الجديدة يواجه كل من رئيس الجمهورية، كريستينا فرناندز، ووزير الخارجية الأرجنتيني، اتهامات بالتستر على معلومات تفيد التحقيقات.