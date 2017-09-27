دراسة : جراحات التخسيس تهدد حياة النساء

نيويورك(صدى):

سيدتي .. إذا كنت تعانين من زيادة في الوزن وتفكرين في اللجوء إلى جراحات التخسيس، تنصحك الأبحاث الحديثة بإعادة التفكير مرة أخرى في الأمر .. فوفقا لدراسة حديثة ، فإن عمليات شفط الدهون قد تضعك فى خطر متزايد لتطوير حالة وراثية نادرة تسهم فى اندفاع كريات الدهون ودخولها إلى الرئة .. تعد جراحات ” شفط الدهون ” من الجراحات التجميلية لإزالة الدهون الزائدة من تحت الجلد عن طريق الشفط.

ووفقا للباحثين، فإن الحالة، المعروفة بإسم ” متلازمة الانسداد الدهني ” (فيس)، وهي مضاعفات نادرة ولكنها خطيرة جدا ، حيث تنتقل الدهون من خلال الجسم وتتكتل فى الأوعية الدموية ، و لكن من المعروف أنه من الصعب التعرف عليها أو تشخيصها .. فقد توصل الفريق البحثى فى جامعة ” نيويورك ” الأمريكية ،إلى تعرض إمراة فى ال 45 عاما ، تعرضت لحالة خطيرة مهددة للحياة فى أعقاب خضوعها لشفط الدهون .

وشدد الباحثون على أن شفط الدهون هو عادة إجراء آمن، ولكن من المهم للأطباء النظر في تشخيص ” الإنسداد الدهنى ” (فيس) ، وخاصة في المرضى الذين يعانون من عوامل الخطر الكامنة، مثل ارتفاع مؤشر كتلة الجسم و احتباس السوائل.

وأوضحوا أنه بعد فترة وجيزة من هذا الإجراء، أصبحت المرأة تشعر بصورة مستمرة بالنعاس و التشوش، فضلا عن ارتفاع معدل ضربات القلب.. وقد إزدادت حالتها سوءا ليتم نقلها إلى العناية المركزة حيث يشتبه الأطباء في انخفاض مستويات الأكسجين بشكل خطير في جسمها، وهو مايعرف بمتلازمة ” الضائفة التنفسية الحادة ” .

وأكد الباحثون – فى سياق أبحاثهم التى نشرت فى عدد سبتمبر من مجلة ” المجلة الطبية البريطانية ” – على أن ما جعل الأمر أكثر صعوبة هو عدم وجود مجموعة موحدة من المعايير التشخيصية لمساعدة الأطباء فى إجراء التشخيص السليم .