عريس يترك حفل زفافه لإنقاذ طفلًا من الغرق

أوتاوا(صدى):

قفز عريس كندي، فجأة من فوق جسر بمنطقة كيمبرديج في أونتاريو، في النهر عندما لمح طفلًا يصارع الغرق، خلال جلسة تصوير لحفل زفافه.

وكان كليتون وبريتاني كوك ماثلين أمام عدسة الكاميرا لالتقاط صور له مع عروسه فوق جسر بمنطقة كيمبرديج في أونتاريو، لكنه شاهد طفلا يغرق، فلم يتردد لحظة واحدة للتفكير في حلّة العرس، وقفز من الجسر في النهر وسبح باتجاه الطفل ليخرجه سالمًا إلى الضفة.