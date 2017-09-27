خبراء تغذية: صحن ” العاشورا ” يخفض الكوليسترول
ونحن على أعتاب الاحتفال بيوم عاشوراء ، أكد خبراء تغذية بريطانيون على الفوائد الغذائية الجمة التي يحملها صحن ” العاشورا ” ، المصنوع من القمح الكامل، بل ومنافسته لعقار ” ستاتين ” الشهير المخفض للكوليسترول مكافحة مستويات الكوليسترول الضارة المرتفعة.
فقد كشف عدد من خبراء التغذية في جامعة ” نيوكاسل ” ببريطانيا، أن تناول صحن من ” العشورا ” المضاف إليه الحليب الخالي الدسم ، له تأثير كبير على الصحة العامة ، موضحين، احتواء القمح الكامل على المزيد من الألياف التي قد تفوق شريحة الخبز الكامل، مع تدنى مستويات الدهون به وخلوه شبه التام من السكر، بل ويعمل على توفير احتياجات الجسم من العناصر المعدنية كالمنجنيز، الحديد، وفيتامين ” ب ” .
مع ذلك ، يؤكد خبراء التغذية البريطانيون أن الفائدة الحقيقة من تناول ” العشورا ” يأتي في احتوائها على كميات وفيرة من الألياف القابلة للذوبان ” كالجلوكان ” ، والمتواجدة أيضا فى الشعير ، إلا أنها تتواجد بنسبة أعلى في الشوفان.
كما أكد خبراء التغذية على فعالية الألياف المرتفعة الموجودة في القمح الكامل يعطى الشعور بالامتلاء ، بل و الأهم تغذية البكتيريا الصحية فى الأمعاء لمساعدة الجهاز المناعى الخاص بالإنسان ، وخفض الكوليسترول والحماية ضد السرطان.
فقد توصلت الدراسة إلي أن تناول ” بيتا جلوكان ” الموجود بصورة وفيرة في القمح الكامل يعمل على تقليل ، بنسبة 7% ، من مستويات الكوليسترول الضار المرتفع.
🚘 همس~[ عدد التعليقات: 596 ] نشر منذ 11 ساعة
وش ذا الاكله 😳؛
لو اتحفتونا بمكوناته وطريقة تحضيره ~
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34476 ] نشر منذ 11 ساعة
آهـ صحن عشوراء وحنا في عاشوراء ,,
,, كلام فيه نظر ,,
طرثوث الشمري[ عدد التعليقات: 299 ] نشر منذ 8 ساعات
ياخوفي يخليك تتحمس للمخابط في يوم عاشورا
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2731 ] نشر منذ 8 ساعات
في عاشواراء نحن نصوم عن الطعام والشراب
والشيعه ياكلون ويشربون ويتمتعون
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2731 ] نشر منذ 8 ساعات
أحلى ليالي عند الشيعه هي ليالي عاشوراء أكل + شرب + رز+ لحم + فيمتو + هقص = آخر الليل متعه
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 918 ] نشر منذ 8 ساعات
صحن عاشوراء
يقولون اللي ياكل منه لو لقمه وحده يقوم يلطم وهو مادي عن نفسه
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي
O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
!||!¤*`::. صحيفة O صدى .::`*¤!||!d
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2731 ] نشر منذ 8 ساعات
المعمم حسين الفهيد ياخذ 60 ألف دولار لاحياء ليالي عاشوراء
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2731 ] نشر منذ 8 ساعات
الشيعه يحبون مقتل الحسين ،،، كل عام يحتفلون بمقتل الحسين ويقيمون العزائم والولائم ،، لدرجة انهم يزعون الفيمتو في الشوارع وعند الاشارات بمناسبة مقتله ويتمنون لو يقتل الحسين مرات ومرات حتى يزداد إيمانهم
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 918 ] نشر منذ 8 ساعات
صحن عاشوراء
يقولون اللي ياكل منه لو لقمه وحده يقوم يلطم وهو مايدري عن نفسه
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي
O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
!||!¤*`::. صحيفة O صدى .::`*¤!||!d
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19300 ] نشر منذ 8 ساعات
طيب
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2731 ] نشر منذ 8 ساعات
بالمنطق والعقل المفروض يكرهون اليوم الذي قتل فيه الحسين والمكان الذي قتل فيه الحسين ولكن خلاف المنطق والعقل الشيعه يحبون اليوم الذي قتل فيه والمكان الذي قتل فيه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4327 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يغنينا عنه ولا يحوجنا له .
ناقده ومتابعه💅🏻💅🏻[ عدد التعليقات: 1525 ] نشر منذ 6 ساعات
صباح الورد عليكم جميعاً🌷 … ولا احلى من طبق العاشوريه … وترا الاكله مالها شغل بالشيعه ياحلوين …المهم انكم وحشتوني ايش اخباركم😍
👑[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 4 ساعات
مانعرفها
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2731 ] نشر منذ 36 دقيقة
حتى انا ماعرفها الاكله هذي
عندنا نتبع سنة رسول الله نصومه كما قال صلى الله عليه وسلم ورغب في صيامه
لكن عند الشيعه احتفالات وزيطه وزمبليطه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2731 ] نشر منذ 34 دقيقة
حديث غيلان بن جرير عن عبدالله بن معبد الزّماني عن أبي قتادة رضي الله عنه – في صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث طويل – قال : وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال : ” يكفر السنة الماضية ” وفي رواية ” صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أخرجه مسلم (كتاب الصيام ح ( 2746-2747)
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2731 ] نشر منذ 32 دقيقة
حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال : ” ما هذا ؟ ” قالوا : هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال : ” فأنا أحق بموسى منكم ” فصامه وأمر بصيامه.أخرجه البخاري ومسلم
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2731 ] نشر منذ 31 دقيقة
فنحن نصوم يوم عاشوراء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم
وطلبا للاجر والمثوبة من ذلك
فهو يوم نجى الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام
ونحن اهل الاسلام احق به من اليهود لاننا نؤمن بموسى رسولا من اولى العزم
صالح العنزي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 11 دقيقة
المسلمون يصومون بيوم عاشوراء وخبركم هذا غريب ومحل شك