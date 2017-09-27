⁠⁠⁠⁠⁠” المرور ” يتلقي سيلاً من الأسئلة حول شروط قيادة المرأة للسيارة

طلال الغامدي(صدى):

طرحت النساء العديد من الاستفسارات والأسئلة على حساب المرور، بعد ساعات من صدور الأمر السامي، القاضي بتطبيق أحكام نظام المرور، ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث، وكانت معظم الأسئلة تدور حول شروط وضوابط حصول المرأة على رخصة القيادة.

والمعروف أنه بحسب نظام المرور فإن إجراءات إصدار رخصة قيادة خاصة للمواطنيين تتطلب 6 شروط وهي:

أن يكون المتقدم 18 عاماً فما فوق.

إجراء الكشف الطبي.

إحضار صورة من بطاقة الأحوال للمواطن.

إحضار 6 صور شمسية مقاس 4×6 سم.

دفع الرسوم المقررة.

إحضار ملف لحفظ الأوراق.