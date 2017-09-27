” المرور ” يتلقي سيلاً من الأسئلة حول شروط قيادة المرأة للسيارة
طرحت النساء العديد من الاستفسارات والأسئلة على حساب المرور، بعد ساعات من صدور الأمر السامي، القاضي بتطبيق أحكام نظام المرور، ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث، وكانت معظم الأسئلة تدور حول شروط وضوابط حصول المرأة على رخصة القيادة.
والمعروف أنه بحسب نظام المرور فإن إجراءات إصدار رخصة قيادة خاصة للمواطنيين تتطلب 6 شروط وهي:
أن يكون المتقدم 18 عاماً فما فوق.
إجراء الكشف الطبي.
إحضار صورة من بطاقة الأحوال للمواطن.
إحضار 6 صور شمسية مقاس 4×6 سم.
دفع الرسوم المقررة.
إحضار ملف لحفظ الأوراق.
شيخين١[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 7 ساعات
طيب والي عندها رخصة من احدى دول الخليج اورخصة دولية اويضا الاخوات الاجنبيات وحاصلي على رخص صادرة من دولهم هل يسمح لهم بلقيادة الان
🚘 همس~[ عدد التعليقات: 596 ] نشر منذ 7 ساعات
طلبات سهله 😏~
الروقي[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 7 ساعات
تحسبن الناس على نواياها انتن ماتدرن ان بعضها حتى البهايم ماتسلم منه والوراعين الصغار …
والله ان البهايم ماسلمت منهم والوراعين ماسلموا منهم …. وانتن بتسلمن يعني ….
جهزي جهزي لك خطه من الحين كيف تجهضين او تنطلين ولدك بالشارع يربونه اهل الخير …..
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4925 ] نشر منذ 7 ساعات
موفقات خير
قال الامير نايف ….ستقود المراءه السياره عندما لايكون هناك رجال…حسبي الله ونعم الوكيل[ عدد التعليقات: 11065 ] نشر منذ 6 ساعات
ماضر المرإه عقود مضت بدون قياده
.
.فكانت امورها وحاجاتها تقضى سواء مع محارمها او مع السواقين ….واللي يقول تحرش ومدري ايش …السائق لن يتحرش بالمحترمه …ولكن الان ستركب هي سيارتها وتذهب لتتحرش بالرجال
.
.ولكن اسأل الله لمن تتخذ هالامر لغايه دنيئه في نفسها ان تموت موته شنيعه امام الملأ
في قلب سيارتها او في خلوتها مع من حرمه الله عليها
مغرد[ عدد التعليقات: 716 ] نشر منذ 6 ساعات
انصح الى بيتزوج اول شى اذا بيروح يخطب يا خذ بطاقتها ويشوف عليها سا هر يمكن عليها مخالفات ما يمديك تضيفها حتى تسددهههههههههههههههههههههههههههههه
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 20022 ] نشر منذ 6 ساعات
للأمام👍
الخالدي[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 6 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل
اللهم حفظ الشعب السعودي وعلماء
اللهم عليك فيهم من يجعل الدولة السعودية خرب
مغرد[ عدد التعليقات: 716 ] نشر منذ 5 ساعات
,والله المفروض من زمان يسوقون وترونها عادى مثل البنات اول لا يدرسون او ما طلعت المدراس 2 التلفزيون الدش ممنوع 3 الجوال بعد فتره تصبح الا مو عاديه يعنى الجيل الصغير يصير عنده عادى مره لانه يشوفهم وهو صغير لا كبر عادى بعدين انا اول مره اسافر برا المملكه صرت مثل عادل الا مام فى فلم عنتر شا يل سيفه بوم سا فر ايطاليا بعدين الا مور تمام سلكت
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 20022 ] نشر منذ 5 ساعات
📞☎️📞☎️📞☎️📞☎️📞☎️
مشغوووووووووووووووووول
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 4 ساعات
هناك تناقض بين الامر السامي والمرور الامر قال تقود السيارة من سن 30 فما فوق والمرور يصدر رخص لمن اعمارهن 18 فما فوق يعني 12 سنة ومعها رخصة ولايحق لها القيادة وراء الاكمة ماورأها
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4327 ] نشر منذ 4 ساعات
طـــــيب ياخوي سعد مشغــول 📞☎️📞☎️ . حاول مَـرِةٍ ثانيه ولا تيأس من ألمحاوله 📞☎️📞☎️ .😊.
مغرد[ عدد التعليقات: 716 ] نشر منذ 2 ساعتين
زاير الشمال يقول الا مر من سن 18 تمنح رخصه وتسوق
ناقده ومتابعه💅🏻💅🏻[ عدد التعليقات: 1525 ] نشر منذ 2 ساعتين
عني شخصياً انا شاريه دماغي وماافكر اسوق الله يخلي السواق يارب☺️
الواقع[ عدد التعليقات: 5206 ] نشر منذ 2 ساعتين
النظام المروري آلحالي لا يتناسب مع نظام قيادة المراة ابدا لا من حيث الامكانات ولا الكوادر خاصة الميدانية فالفرد في المرور يحتاج الى دورات وتاهيل وتثقيف وتعليم اكثر وحتى من ناحية السن والعمر النظام المروري الميداني القادم مفروض يكونون أكبر سن واكثر هدو وأفضل تعامل
👑[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 10 دقائق
ليتهم حطوا شروط للقياده يعني مايصير كل من هب ودب يسوق ، القياده ضروريه لكن مضارها اكثر من نفعها ، للاسف الكثير من العينات رأينهم في اليوم الوطني رقص وحركات ماصخه ماادري وين اهلهم يعني اذا هذا الحال وهم مايسوقون كيف لاساقوا ؟!
ابقى محايده في هذا الموضوع لانه ليس اجباري
وبالنهايه كلن ذنبه على جنبه