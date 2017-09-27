⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. لاعبو الهلال يجرون تدريبا استرجاعيا

نواف السالم(صدى):

أدى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم الذين شاركوا في لقاء الأمس، تدريبًا استرجاعيًا، فيما أجرى البقية مرانا اعتياديًا شارك فيه نواف العابد، الذي تغيب أمس عن المشاركة.

وتقرّر أن يقيم فريق الهلال الأول لكرة القدم، معسكرًا إعداديًا في أبوظبي لمدة 7 أيام؛ بدءًا من الاثنين المقبل، وحتّى يوم الأحد ما بعد المقبل.

وتغلب الهلال أمس على فريق بيروزي الغيراني بأربعة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب محمد بن زايد باستاد الجزيرة بأبو ظبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ومن المثرر أن تقام مباراة الغياب يوم 17 أكتوبر المقبل في العاصمة العمانية مسقط.