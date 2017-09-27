” القرني ” : خادم الحرمين حريص على مشاركة المرأة بفاعلية في المجتمع

نايف السالم(صدى):

أكد الداعية الإسلامي الدكتور عايض القرني، أن الأمر السامي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث، يؤكد حرصه – أيده الله – على أن تكون المرأة عنصراً فعالاً في المجتمع .

وقال: إن غالب هيئة كبار العلماء يرون أن هذا الأمر من جنس الإباحة, بل من فقه النوازل إذا لم يكن فيه نص شرعي في المنع بالتحريم أو التحليل كان هناك مجال للاجتهاد, وأن هذه المسائل ينظر إليها بالمصلحة والمفسدة، وعليه لا حرج من أن المرأة تقود السيارة لوحدها, وهي واثقة في دينها, وفي رسالتها, وأن تتكيف مع عصرها بما يلبي متطلباتها، فمشاركة المرأة أمر أساسي وفعال للمجتمع وتدفع البلد إلى التقدم ومواكبة العصر.