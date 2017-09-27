” القرني ” : خادم الحرمين حريص على مشاركة المرأة بفاعلية في المجتمع
أكد الداعية الإسلامي الدكتور عايض القرني، أن الأمر السامي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث، يؤكد حرصه – أيده الله – على أن تكون المرأة عنصراً فعالاً في المجتمع .
وقال: إن غالب هيئة كبار العلماء يرون أن هذا الأمر من جنس الإباحة, بل من فقه النوازل إذا لم يكن فيه نص شرعي في المنع بالتحريم أو التحليل كان هناك مجال للاجتهاد, وأن هذه المسائل ينظر إليها بالمصلحة والمفسدة، وعليه لا حرج من أن المرأة تقود السيارة لوحدها, وهي واثقة في دينها, وفي رسالتها, وأن تتكيف مع عصرها بما يلبي متطلباتها، فمشاركة المرأة أمر أساسي وفعال للمجتمع وتدفع البلد إلى التقدم ومواكبة العصر.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 20013 ] نشر منذ 7 ساعات
نعم نعم صحيح يبوعبدالله
سبحان مغيرالحال🤗
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 20013 ] نشر منذ 6 ساعات
✍ قصيدة للأمير / عبد الرحمن بن مساعد موجهه لبنات المسلمين :
ﺍﺳﻤﻌﻲ ﻳﺎﺑﻨﺖ ﺃﻭﺻﻴﻚ ﺍﻟﺴﺘﺮ
ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﻭﻗﺘكن ﺍﺻﺒﺢ ﺧﻄﻴﺮ
ﺍﻟﻔﺘﻦ ﺗﻤﻄﺮ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻛﺎﻟﻤﻄﺮ
ﻣﻦ ﻣﺸﻰ ﻓﻲ ﺩﺭﺑﻬﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺿﺮﻳﺮ♡
ﻣﻮﺿﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺗﺤﺮﻕ ﻛﺎﻟﺠﻤﺮ
ﻣﻦ ﻭﻃﺎﻫﺎ ﺻﺎﺭﺕ ﺍﻳﺎﻣﻪ ﺳﻌﻴﺮ♡
ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﺳﺨﺮ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﺮ♡
ﻋﺰﺗﻚ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺃﺧﺘﻲ ﻓﺨﺮ
ﻻﻳﻐﺮﻙ ﺭﺍﻱ ﻣﻌﺪﻭﻡ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ♡
ﻋﻦ ﺑﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮء ﺭﻓﻘﺘﻬﻦ ﺧﻄﺮ
ﻛﺎﻟﺸﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﺮﺏ ﻣﺎ ﺗﻌﻄﻴﻚ ﺧﻴﺮ♡
ﺃﺣﺬﺭﻱ ﻳﺎﺑﻨﺖ ﺗﻔﺮﻳﻊ ﺍﻟﺸﻌﺮ
ﺧﻠﻲ ﺣﺠﺎﺑﻚ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺳﻚ ﺳﺘﻴﺮ♡
ﻭﺍﻥ ﻣﺸﻴﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻄﻴﻦ ﺍﻟﻌﻄﺮ
ﻭﺻﺒﻐﺔ ﺍﻟﻤﻜﻴﺎﺝ ﻭﺍﻟﻠﺒﺲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ♡
ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﻳﻪ ﻻ ﺗﺠﻲ ﻗﺪ ﺍﻟﺨﺼﺮ
ﺍﺗﺮﻛﻴﻬﺎ ﻭﺍﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺮ ﻛﺜﻴﺮ♡
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺎ ﻛﺬﺏ ﺧﺒﺮ
ﻻ ﻟﻘﻰ ﻓﺮﺻﻪ ﺗﺮﻯ ﻋﻘﻠﻪ ﻳﻄﻴﺮ♡
ﻭﺍﺗﻠﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺯﻳﺪﻱ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ
ﻭﺍﻟﺪﻋﺎ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺍﻷﺧﻴﺮ♡
ﺍﻟﺤﻴﺎﻩ ﺩﺭﻭﺱ ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﺒﺮ
ﻭﺍﻟﺬﻛﻲ ﻟﻠﻤﻌﺼﻴﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﺳﻴﺮ♡
ﺗﻤﻀﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﻳﻤﺮ ﺍﻟﻌﻤﺮ
ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﻪ ﻗﺒﺮ ﻭﺣﺴﺎﺏ ﻋﺴﻴﺮ♡
ﻗﻠﺘﻬﺎ ﻳﺎﺑﻨﺖ ﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﺭﺭ
ﺍﺣﻔﻈﻴﻬﺎ ﻛﻨﺰ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺧﺒﻴﺮ♡…
حقاني[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 6 ساعات
ليتك سكت
قال الامير نايف ….ستقود المراءه السياره عندما لايكون هناك رجال…حسبي الله ونعم الوكيل[ عدد التعليقات: 11065 ] نشر منذ 6 ساعات
القصيده جميييله
جائت ع الجرح
آه والف آه بس ع حالنا المزري
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34476 ] نشر منذ 6 ساعات
الحقاني حقاني ,,,
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5613 ] نشر منذ 5 ساعات
شكراً ياشيخ 👏🏻👏🏻😜😜 كلام من ذهب الله يوفق بنات الوطن ستقودي يا بنت بلادي
استغر الله[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 5 ساعات
والله باقي يايشيخ تشاركم المراءه في الفتوى
عبدالله[ عدد التعليقات: 456 ] نشر منذ 4 ساعات
ياشيخ…كنت زمان تقول حرام لمى فيها من المفاسد…حرمتوا الستلايت والجوال ابو كاميرا و حاربتوا كل شئ جميل. بسبب فتواك انت يا عايض القرني التي تحرم الصور الفوتغرافيه كثير من الناس مزق صور له في طفولته و بعدها تراجعت عن هذه الفتوى…يا اخي اذا ما تعرف لا تتدخل في حياة الناس تحليل و تحريم…
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 20013 ] نشر منذ 37 دقيقة
ياأخوان انتبهو من القدح ف العلماء والدعاة
وأصحاب الشأن
في مقطع للشيخ محمد الشنقيطي
استمعت له
والله ماقال الا الصدق
فعلآ زمن اول يختلف عن زمن الأن
والحاكم والعالم أجتهدوا لما فيه صالح المسلمين
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19300 ] نشر منذ 24 دقيقة
طيب