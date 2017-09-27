⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. فتاة هولندية تواجه التحرش بسلاح مدمر

أمستردام(صدى):

قررت الهولندية نوا جونسا، مواجهة التحرش الذي تتعرض له يوميا بشوارع أمستردام، بسلاح مدمر، لسمعة كل من يفكر في مضايقتها، إذ تواجه سلوكهم المشين، بفوتوسيشن ” سيلفى والمتحرش خلفى ” أثناء سيرها فى شوارع هولندا.

وبحسب ما قالته الفتاة العشرينية على إنستجرام إنها قامت بتلك الخطوة لكثرة ما تتعرض له من تحرش لفظي وفعلي على مدار يومها، مضيفة أنها ترى بتلك الخطوة أنها تسلط الضوء عن الظاهرة السيئة.

وأعتبر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما قامت به ” نوا ” خطوة جيدة لتسليط الضوء على مشكلة التحرش التي أصبحت مشكلة عالمية لا يخلو منها أي شارع على مستوى العالم.