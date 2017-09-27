بالصور.. فتاة هولندية تواجه التحرش بسلاح مدمر
قررت الهولندية نوا جونسا، مواجهة التحرش الذي تتعرض له يوميا بشوارع أمستردام، بسلاح مدمر، لسمعة كل من يفكر في مضايقتها، إذ تواجه سلوكهم المشين، بفوتوسيشن ” سيلفى والمتحرش خلفى ” أثناء سيرها فى شوارع هولندا.
وبحسب ما قالته الفتاة العشرينية على إنستجرام إنها قامت بتلك الخطوة لكثرة ما تتعرض له من تحرش لفظي وفعلي على مدار يومها، مضيفة أنها ترى بتلك الخطوة أنها تسلط الضوء عن الظاهرة السيئة.
وأعتبر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما قامت به ” نوا ” خطوة جيدة لتسليط الضوء على مشكلة التحرش التي أصبحت مشكلة عالمية لا يخلو منها أي شارع على مستوى العالم.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19981 ] نشر منذ 43 دقيقة
حمد الله والشكر
تتلزق فيهم وتتلحوس وتحتك
وتتصور معهم
وتقول تحرش وظاهرة سلبية
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4286 ] نشر منذ 31 دقيقة
تواجه التحرش بسلاح مدمر.؟ السلاح المـدمـر معروف وينهو فيه .😅😂🤣😜.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34462 ] نشر منذ 30 دقيقة
مزموزه .. تدور الرهروزه ..
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5610 ] نشر منذ 22 دقيقة
الصور ماهي صور تحرش كانهم أصدقاء