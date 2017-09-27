” كريم ” يروج للسياحة بالمملكة والبداية بـ ” 50 ” مركبة بالمدينة

عادل الحربي(صدى):

عقد مجلس التنمية السياحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلاً بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اليوم، أول اتفاقية من نوعها على مستوى المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لتعزيز برامج الخدمات السياحية والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لأهالي وزوار منطقة المدينة المنورة.

وتتضمن الاتفاقية تخصيص أسطول يتضمن 50 مركبة بقائدها ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ خدمات الجولات السياحية للسائحين زوار المدينة المنورة، كذلك الراغبين في الاستفادة من الخدمات السياحية من خلال طلب الخدمة عبر التطبيق الالكتروني الخاص بشركة كريم ضمن المسارات السياحية المعتمدة لدى مجلس التنمية السياحية بالمدينة المنورة.

وتأتي هذه المبادرة تحقيقاً لتعزيز القطاع السياحي ودعم الجهات المتخصصة بمشاركة القطاع الخاص لتحقيق أهداف ورؤية المنظومة السياحية بمنطقة المدينة المنورة.