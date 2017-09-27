” دياموندز ” يفرض التعادل على شنغهاي بنصف نهائي دوري أبطال آسيا
لم يحافظ شنغهاي سيبج الصيني على التقدم بهدف، وخرج بالتعادل 1-1 مع ضيفه أوراوا رد دياموندز، في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم الأربعاء.
وتقدم البرازيلي هالك بتسديدة قوية بعيدة المدى في الدقيقة 15، لكن يوسوكي كاشيواجي أدرك التعادل للفريق الياباني بتسديدة من داخل المنطقة، في الدقيقة 28، ويستضيف أوراوا مباراة الإياب في سايتاما، يوم 18 أكتوبر.
وكان الهلال السعودي قد اقترب من بلوغ النهائي، عقب فوزه 4-صفر على بيروزي الإيراني، في المباراة الأخرى بذهاب قبل النهائي، أمس الثلاثاء.
Zezu[ عدد التعليقات: 329 ] نشر منذ 1 ساعة
ما بدهاش..
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2217 ] نشر منذ 23 دقيقة
المهم اي فريق فيهم سوف يقابل الزعيم و ربنا مع الهلال ممثل العرب عامة و المملكة خاصة بان يفوز بالكأس ان شاء الله