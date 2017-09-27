⁠⁠⁠⁠⁠” دياموندز ” يفرض التعادل على شنغهاي بنصف نهائي دوري أبطال آسيا

ماجد محمد(صدى):

لم يحافظ شنغهاي سيبج الصيني على التقدم بهدف، وخرج بالتعادل 1-1 مع ضيفه أوراوا رد دياموندز، في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وتقدم البرازيلي هالك بتسديدة قوية بعيدة المدى في الدقيقة 15، لكن يوسوكي كاشيواجي أدرك التعادل للفريق الياباني بتسديدة من داخل المنطقة، في الدقيقة 28، ويستضيف أوراوا مباراة الإياب في سايتاما، يوم 18 أكتوبر.

وكان الهلال السعودي قد اقترب من بلوغ النهائي، عقب فوزه 4-صفر على بيروزي الإيراني، في المباراة الأخرى بذهاب قبل النهائي، أمس الثلاثاء.