أول مواطنة من المملكة تحصد ثمار قرار الملك سلمان

نايف السالم(صدى):

حصدت لطيفة الشعلان عضو مجلس الشورى السعودي، ثمار قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بخصوص السماح للمرأة بالسياقة في المملكة، حيث تم تخصيص مكان لها في موقف سيارات المجلس وعليه اسمها.

وقالت الشعلان في تغريدة على حسابها بموقع ” تويتر ” : ” حين دخلت إلى مجلس الشورى ،هذا الصباح، استقبلتني الصبايا الرائعات بباقة ورد، أما شباب المجلس فأرسلوا لي صورة موقف السيارة المحجوز باسمي ” .

وبحجز موقف خاص باسمها في مقر المجلس، تكون الشعلان أول مواطنة تحصل على موقف سيارة في تاريخ المملكة، وإن كانت الخطوة رمزية، وتنتظر 9 أشهر لتدخل حيز التنفيذ.