أمير القصيم: السماح للمرأة بالقيادة يصب في مصلحة الوطن

سالم المطيري(صدى):

أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، أن الأمر السامي الكريم، الذي صدر بالسماح للمرأة بقيادة المركبة، يصب في مصلحة الوطن أمنياً واجتماعياً واقتصادياً.

وقال سموه: إن هذه البلاد ومنذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ تسير في كل أنظمتها وتشريعاتها وفق الشريعة الإسلامية ومرجعيتها الشرعية هيئة كبار العلماء التي أقرت هذا الإجراء لما فيه من المصلحة الظاهرة .

وأضاف سمو أمير القصيم أن أمن الأسرة هاجس الدولة ولا يمكن أن يكون هناك أمراً يحقق هذا المطلب ولا تسعى لإقراره ، ولهذا كان الأمر في هذا الوقت بالذات محققاً هذا المطلب الشرعي والأمني والاقتصادي ـ وأسند ـ أيده الله ـ هذا الأمر الى لجنة مختصه تقوم بدراسة تطبيقه ووضع الضوابط الشرعية والنظامية لما يكفل اكتمال الاستعداد من جميع الجهات الحكومية لتنفيذ الأمر السامي الكريم بالشكل الذي يحفظ الثوابت الشرعية والنظامية للمرأة السعودية.