BMW M4 المكشوفة تتجمل بباقة AC Schnitzer الخارجية في أبوظبي

طلال الغامدي(صدى):

انطلقت BMW M4 المكشوفة باللون الأصفر سبيد التي يصعب عدم ملاحظتها على الطريق ، باضافة مزيد من القوة والتميز وأجزاء من معدل السيارات AC Schnitzer.

وحصلت السيارة علي باقة أيروديناميكية تتميز بعناصر من ألياف الكربون مثل الاسبويلر الأمامي ومشتت سباقي واجنحة من ألياف الكربون في الجوانب وأغطية مرايا من نفس المادة.

كما حصلت السيارة على نظام عادمAC Schnitzer مع كواتم للصوت وأجزاء أخرى لتحسين تدفق الوقود بينما لم يذكر ما اذا كانت السيارة قد حصلت على تحديثات في الأداء أم لا. كما ظهر اللون الأصفر سبيد في داخل المقصورة مع أجزاء من ألياف الكربون على الكونسول الوسطي، وقدمت السيارة في معرض أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

ونفس هذا اللون الأصفر سبيد ظهر على سيارات أخرى في نفس صالة العرض في أبوظبي مثل طراز M3 و M4 GTS وفي M4 كوبيه وغيرها من السيارات.