بالصور.. انطلاق هيونداي أكسنت 2018 لأول مرة في الولايات المتحدة

عادل الحربي(صدى):

ينتظر الكشف عن سيارة أكسنت الجديدة كليا في الولايات المتحدة هذا الأسبوع خلال معرض أورانج كونتي الدولي للسيارات.وسيتم عرض الجيل الخامس من أكسنت في مركز أنهيم للمؤتمرات يوم الخميس 28 سبتمبر حيث سيكون مايكل إيفانوف مدير تخطيط منتجات السيارات في هيونداي جاهزا للإجابة على الأسئلة للصحفيين وعشاق هيونداي.

وقد حققت أكسنت الجديدة أول ظهور لها في أمريكا الشمالية في تورنتو في وقت سابق من هذا العام، حيث تمتاز بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر، وتصميم محدث وشاسيه مطور. وبفضل 132 حصان و 119 رطل قدم (161 نيوتن متر) من عزم الدوران، فإن أكسنت يمكنها الانتقال من 40-80 كم / ساعة بمعدل 0.2 ثانية أسرع من سابقتها. وينطبق الشيء نفسه على الانتقال من 80 إلى 120 كم / ساعة (49-74 ميلا في الساعة) وهو الزمن الذي تم تحسينه بنسبة 1.3 ثانية.

وستعمل وحدة البنزين سعة 1.6 لتر مع كل من ناقل الحركة اليدوي بست سرعات أو ست سرعات أوتوماتيكي، في حين أن سيأتي المحرك بمكابس منخفضة الاحتكاك، وحدة ECU محسنة وتحسن بنسبة 7٪ في اقتصاد الوقود. ومن حيث السلامة، تتميز السيارة بتحسينات في الجزء الأمامي بالإضافة إلى وسائد هوائية جانبية مطورة، وكبح طوارئ ذاتي، وكاميرا للرؤية الخلفية.

وفي الداخل، يمكن للمشترين الاستمتاع بشاشة تعمل باللمس 7 بوصة مع أبل كاربلاي وآندرويد أوتو ووظائف التحكم الصوتي، فتحتي USB أما بالنسبة للتصميم، فتأتي بمظهر عضلي أفضل، مع شبكة تهوية رياضية ومصابيح أمامية أكثر حدة ومصابيح خلفية كذلك. ومن المقرر أن تذهب هيونداي اكسنت 2018 للبيع في خريف هذا العام.