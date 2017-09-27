وكالة الطاقة النووية تطالب إيران بالشفافية وفتح منشآتها للتفتيش

فيينا(صدى):

طالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو إيران بالشفافية والسماح للوكالة التفتيش والرقابة على جزء تقني حساس من برنامجها النووي من الممكن أن يستخدم في صنع

أسلحة نووية.

وقال دبلوماسيون إن روسيا تحاول أن تقيد عمل الوكالة للحيلولة دون الوصول إلى هذا الجزء الحساس من البرنامج النووي الإيراني.

وأشارت الوكالة إلى أن إيران بدأت بأنشطة متعلقة بأحد البنود التي تتحدث عن اختبارات يمكن أن تؤدي إلى انفجارات نووية، وأن الوكالة لا يمكنها التحقق من مصداقية إيران في هذا المجال “.

وطالب مدير وكالة الطاقة الذرية إيران بالشفافية حول هذا البند من الاتفاق النووي قائلا إنه “من الممكن أن تستخدمها طهران في صنع السلاح الكيماوي ” ، بحسب وكالة ” أسوشييتد برس “.