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بالفيديو.. خجل بلقيس من معجب اعترف بحبه لها

بالفيديو.. خجل بلقيس من معجب اعترف بحبه لها
أماني الغامدي(صدى):

اثارت الفنانة اليمنية بلقيس ، اعجاب الحضور بمسرح لينادي خلال مشاركتها في إحياء إحتفالات اليوم الوطني السعودي، عقب أن ردت بعفوية على أحد الحاضرين .

و ظهرت بلقيس في الفيديو على المسرح لينادي عليها أحد المعجبين الحاضرين بين صفوف الجمهور ويقول لها: ” بلقيس أحبك ” ، فردت عليه بلقيس مباشرة قائلة:” يا ناس ” بعفوية وخجل .

يذكر أن بلقيس تستعد لإصدار فيديو كليب أغنية ” حقير الشوق ” من ألبومها الأخير ” اراهنكم ” الذي صدر قبل أشهر قليلة، ونذكر أن أغنية ” حقير الشوق ” ، من كلمات فهد جمال وألحان فايز السعيد وتوزيع زيد عادل. الاغنية تحقق نجاحاً كبيراً إذ انها تخطت حاجز 3 مليون في غضون 5 أشهر من صدورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1338 ] نشر منذ 40 دقيقة

الحمد لله ع نعمة العقل 😭

[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 32 دقيقة

اظنه الطاسه مايله ماهو صري

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