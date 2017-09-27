بالفيديو.. خجل بلقيس من معجب اعترف بحبه لها
اثارت الفنانة اليمنية بلقيس ، اعجاب الحضور بمسرح لينادي خلال مشاركتها في إحياء إحتفالات اليوم الوطني السعودي، عقب أن ردت بعفوية على أحد الحاضرين .
و ظهرت بلقيس في الفيديو على المسرح لينادي عليها أحد المعجبين الحاضرين بين صفوف الجمهور ويقول لها: ” بلقيس أحبك ” ، فردت عليه بلقيس مباشرة قائلة:” يا ناس ” بعفوية وخجل .
يذكر أن بلقيس تستعد لإصدار فيديو كليب أغنية ” حقير الشوق ” من ألبومها الأخير ” اراهنكم ” الذي صدر قبل أشهر قليلة، ونذكر أن أغنية ” حقير الشوق ” ، من كلمات فهد جمال وألحان فايز السعيد وتوزيع زيد عادل. الاغنية تحقق نجاحاً كبيراً إذ انها تخطت حاجز 3 مليون في غضون 5 أشهر من صدورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19971 ] نشر منذ 48 دقيقة
مدام الزوج راضي
فحب يبوي معندك مشكلة🤗🤗🤗🤗
ام البنات[ عدد التعليقات: 1338 ] نشر منذ 40 دقيقة
الحمد لله ع نعمة العقل 😭
المر[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 32 دقيقة
اظنه الطاسه مايله ماهو صري