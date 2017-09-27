جامعة الملك عبدالعزيز تتبرأ من ” تعزير الزوج لزوجته “

علي القحطاني(صدى):

تبرأت جامعة الملك عبدالعزيز في جدة من مقرر دراسي بكلية الحقوق يشرعن ” تعزير الزوجة من قبل زوجها ” ، ووجهت بإيقافه، وعدم اعتباره مرجعًا علميًّا.

وقالت إدارة الجامعة أن كتاب ” النظام الجنائي بالمملكة ” يعبر عن ” اجتهاد شخصي ” لأستاذ المادة، ولم يخضع للفحص العلمي من قبل المختصين .

ويؤكد مؤلف الكتاب الذي يعمل محاضرًا في الكلية، على أنه يحق للرجل تأديب زوجته على المعاصي التي لا حد لها، مثل تبذيرها المال، أو مقابلتها غير المحارم، أو تركها الفرائض من صلاة وصوم، وخروجها من المنزل دون إذنه.

وأوضح عميد كلية الحقوق، الدكتور عبدالله العطاس، أن الكتاب انتشر عن طريق مكتبة نشر خارج الجامعة، ولا علاقة للكلية ولا الجامعة بتوزيعه.