لص يسرق سيارة بداخلها الشرطة
ألقت السلطات اليابانية على رجلٍ حاول سرقة سيارة، إلا أنه لم يتخيل أن من يجلس فيها عناصر من الشرطة.
وأوضحت المتحدثة باسم الشرطة في مدينة نومازو الواقعة في وسط اليابان أن (أوشيو ساتو – 23 عامًا) حاول سرقة سيارة مموهة للشرطة فجر أول أمس الاثنين
وأكدت وسائل إعلام يابانية أن ساتو لم يلاحظ أن عناصر من الشرطة كانوا في السيارة غير المقفلة المركونة في موقف محلي للسيارات.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34466 ] نشر منذ 5 ساعات
هههههههههه خيبك الله ,,,
,, شايل حتفك على كتفك ,,
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19987 ] نشر منذ 4 ساعات
هتهههههه هههههههههه
آه يبطني😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14717 ] نشر منذ 4 ساعات
😅😅😅
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2218 ] نشر منذ 3 دقائق
اغبي لص في العالم