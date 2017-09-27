لص يسرق سيارة بداخلها الشرطة

طوكيو(صدى):

ألقت السلطات اليابانية على رجلٍ حاول سرقة سيارة، إلا أنه لم يتخيل أن من يجلس فيها عناصر من الشرطة.

وأوضحت المتحدثة باسم الشرطة في مدينة نومازو الواقعة في وسط اليابان أن (أوشيو ساتو – 23 عامًا) حاول سرقة سيارة مموهة للشرطة فجر أول أمس الاثنين

وأكدت وسائل إعلام يابانية أن ساتو لم يلاحظ أن عناصر من الشرطة كانوا في السيارة غير المقفلة المركونة في موقف محلي للسيارات.