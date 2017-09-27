الأمر بالمعروف تحدد معايير لاختيار موظفيها الميدانيين

طلال الغامدي(صدى):

توقع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمركز الوطني للقياس عقد مشروع إعداد مقاييس الانتقاء المهني لإصدار رخصة قيادة العمل الميداني لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف يوم غد الخميس .

ويهدف المشروع إلى بناء اختبار مهني يساهم في الانتقاء الموضوعي للمتقدمين لشغل الوظائف الميدانية بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأشترطت الهيئة في العامليين الميدانيين حصولهم على مؤهل لا يقل عن بكالوريوس في العلوم الشرعية بتقدير عام لا يقل عن جيد جداً، واجتياز الدبلوم التأهيلي للأعضاء المستجدين.