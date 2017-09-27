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بالفيديو.. مشاعل تعلن تحضيراتها لقيادة السيارة بالمملكة

بالفيديو.. مشاعل تعلن تحضيراتها لقيادة السيارة بالمملكة
نورة الشهري(صدى):

علقت الفنانة السعودية مشاعل، على قرار خادم الحرمين الشريفين بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة بنشرها فيديو طريف عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي .

وكشفت مشاعل ، من خلال الفيديو تحضيراتها لقيادة السيارة بعد صدور قرار بالسماح للنساء السعوديات بقيادة السيارات.

وظهرت في مقطع الفيديو العفوي، وهي تقول: ” عرفتو ليش قصّيت شعري؟ علشان أتجهّز للسواقة في السيارة. شفتو، استعدّيت من أول شي “.

 

😂❤️❤️ #Repost @q8_xp (@get_repost) ・・・ الفنانه #مشاعل🤣 ‏

A post shared by Starslove 🇸🇦🇦🇪 (@starslove_990) on


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 1 ساعة

ابد . خذي راحتك الدرعى ترعى

[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 50 دقيقة

صحيح كلامك ابو بدر وشغلي أغنية ( سوء على مهلك سوء بكرة الدنيا تروؤ ) حتى خذي لك غفوة ترى عادي ولا تنسين الميك أب ضروري للسواقة

[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 33 دقيقة

تعالي تعالي تراك اجنبيه لبنانيه يمكن مايسمحون لك ياصقعا فقط السعوديات والخليجيات يعني لاتتفاعلين بزياده روحي لبنان وسوقي هناك هاه

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