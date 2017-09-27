بالفيديو.. مشاعل تعلن تحضيراتها لقيادة السيارة بالمملكة
علقت الفنانة السعودية مشاعل، على قرار خادم الحرمين الشريفين بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة بنشرها فيديو طريف عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي .
وكشفت مشاعل ، من خلال الفيديو تحضيراتها لقيادة السيارة بعد صدور قرار بالسماح للنساء السعوديات بقيادة السيارات.
وظهرت في مقطع الفيديو العفوي، وهي تقول: ” عرفتو ليش قصّيت شعري؟ علشان أتجهّز للسواقة في السيارة. شفتو، استعدّيت من أول شي “.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19971 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه ههههههههه
وش دخل شعرك باالسياقة
ليكون علشان يهل على الطبلون
ترى أكتشفو علاج للثعلبه إذا معندك خبر😂😂😂
ابوبدر[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 1 ساعة
ابد . خذي راحتك الدرعى ترعى
طيف المطر[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 50 دقيقة
صحيح كلامك ابو بدر وشغلي أغنية ( سوء على مهلك سوء بكرة الدنيا تروؤ ) حتى خذي لك غفوة ترى عادي ولا تنسين الميك أب ضروري للسواقة
نورة[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 33 دقيقة
تعالي تعالي تراك اجنبيه لبنانيه يمكن مايسمحون لك ياصقعا فقط السعوديات والخليجيات يعني لاتتفاعلين بزياده روحي لبنان وسوقي هناك هاه