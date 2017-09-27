بالفيديو.. مشاعل تعلن تحضيراتها لقيادة السيارة بالمملكة

نورة الشهري(صدى):

علقت الفنانة السعودية مشاعل، على قرار خادم الحرمين الشريفين بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة بنشرها فيديو طريف عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي .

وكشفت مشاعل ، من خلال الفيديو تحضيراتها لقيادة السيارة بعد صدور قرار بالسماح للنساء السعوديات بقيادة السيارات.

وظهرت في مقطع الفيديو العفوي، وهي تقول: ” عرفتو ليش قصّيت شعري؟ علشان أتجهّز للسواقة في السيارة. شفتو، استعدّيت من أول شي “.