تعليم مكة تنفذ مبادرة فصول الموهوبين بالتعليم العام

نايف السالم(صدى):

أعرب وكيل وزارة التعليم الدكتور نيّاف الجابري عن تهانيه للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة على اختيارها لتنفيذ مبادرة فصول الموهوبين بالتعليم العام، كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020.

واجتازت الإدارة قبل اختيارها عدد من إجراءات ومراحل الترشيح المبنية على تطبيق المعايير والاشتراطات الخاصة باختيار إدارات التعليم لتنفيذ مبادرة فصول الموهوبين.

ودعا ” الجابري ” إلى العمل على دعم تنفيذ المبادرة وتسهيل كل الإجراءات المساهمة في نجاحها، وذلك عبر شركة تطوير للخدمات التعليمية المنفذة للمبادرة.

والمدارس المرشحة للمبادرة هي: ” ابتدائية نعيم بن سعود، ومتوسطة بلاط الشهداء، وثانوية علي بن أبي طالب للبنين، وابتدائية 126 والمتوسطة 51 والثانوية 16 للبنات “.

على جانب آخر، دعت الشؤون الصحية المدرسية بتعليم منطقة مكة المكرمة منسوباتها وطالباتها للمشاركة في البرنامج التوعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، الذي تقيمه المديرية العامة للشؤون الصحية بمستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، تحت شعار ” لا تحتاري.. فحصك الآن يعني الأمان ” ، وذلك يوم الخميس بعد القادم.

وأفادت مساعدة مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم مكة المكرمة رضية الخطابي بأن: البرنامج مخصص للنساء، ويهدف للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والمقرر تفعيله بقاعة مركز الملك عبدالعزيز التعليمي بمستشفى الملك عبدالعزيز؛ للتعريف بسرطان الثدي، وإجراء الفحص والمسح الإشعاعي للثدي بواسطة أشعة الماموجرام.

وأضافت: يتضمّن البرنامج تقديم محاضرة عن سرطان الثدي بين العلم والإيمان، بالإضافة إلى سرد قصص بطولية لنساء منتصرات على المرض.