بالصور.. إزالة تعديات على 4 آلاف متر بأم العيس في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت بلدية غرب الطائف الفرعية، من إزالة أحواشا وأسوارا وغرفا سكنية تعدى بها عدد من الأشخاص على أراضٍ حكومية بيضاء بأم العيس؛ حيث تأكد مراقبو البلدية من وجود أي مستمسكات شرعية أو أوراق ثبوتية لدى المعتدين على الأراضي.

وبلغت مساحة الأراضي المعتدى عليها أربعة آلاف متر مربع من الأراضي البيضاء، وقد نفّذت آليات البلدية عملها بدعم من القوات الأمنية.

وقال رئيس بلدية غرب الطائف عبدالرحيم الثمالي: أعمال المراقبة مستمرة في جميع الأراضي التي أزيلت التعديات منها.

وأضاف: أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، وجّه بالإسراع في عملية إزالة التعديات حال التأكد من عدم نظاميتها وتطبيق الغرامات الرادعة على المخالفين.