بالفيديو والصور.. السكان يمسكون باللص متلبساً.. ثعبان ضخم يسرق الطيور
عثر سكان قرية صينية على اللص الذي اعتاد سرقة الدجاج والبط والإوز من حظائر بيوتهم، ليفاجؤوا بأنه ثغبان ضخم،وعندما عثروا عليه مختبئاً؛ أرغموه على أن يلفظ ما في جوفه.
كان أهالي إحدى القرى بمقاطعة غواندونج جنوبي الصين، قد شكوا من فقدان الدجاج والبط والإوز، وبدأ الأهالي القرية البحث عن اللص؛ حتى عثروا على الثعبان الضخم في كوخ لتخزين الأخشاب، وتأكد الأهالي أنه اللص بسبب انتفاخ بطنه بالفريستين، وفقاً لصحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن أهالي القرية اتصلوا بحراس الغابة القريبة، للقبض على اللص وإبعاده عن القرية.
وحتى وصول موظفي الغابة، قام الأهالي بربط الثعبان اللص، وإجباره على أن يلفظ البطة أولاً، وعندما تم جره إلى سيارة حراس الغابة، لفظ الفريسة الأخرى؛ بينما قام البعض بالتقاط المشهد.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34476 ] نشر منذ 13 ساعة
ماتهنى السروق بسرقته ,,
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 918 ] نشر منذ 13 ساعة
يادافع البلا حتى الثعابين صارو لصوص وحراميه ؟
وابوخليف جرانا ذاك اليوم مسروق منه سبير السياره وثلاث خرفان
اكيد اللي سارقهم ثعبان ضخم من جاخوره الله لايبلا
ههههههههههههههههههههههههههاااي
O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
!||!¤*`::. صحيفة O صدى .::`*¤!||!d
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 20022 ] نشر منذ 13 ساعة
كنت أول أطلع البر اكشت بالأيام
ومني خايف الا من الحيايا والحنشان🐉
وأشوفها احيان وسريعة تختفي بسرعة
ومن يوم صرت آخذ معي البودي قارد😼
اختفت
أرقد وأنا آمن🤗
ياليل ابولمبه[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 9 ساعات
عمركم سمعتم لحجي يقول (( اكشت )) ههههههههههههه
ياليل ابولمبه[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 9 ساعات
اخذ معاي بودي قارد ليه نانسي عجرم منت كفو تفك نفسك
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 20022 ] نشر منذ 8 ساعات
قايل لكم عنده ألف معرف ومعرف
عادي يبو
تعليق كداد تريلة مايضر🤗🤗🤗
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4925 ] نشر منذ 8 ساعات
هذا علامه عليك ياقرني
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 20022 ] نشر منذ 8 ساعات
والله ياأخصائي أنا داري ومقدر الوضع الي تمر به الناس هاالأيام لذلك
أعطيهم وصدقه مني عليهم أني بحاول اتحاشى أرد
اوضاعهم مزريه يخوك
الي زوجته ماخذه الموتر والي زعلانه عند اهلها
والي والي
فأنا مقدر الظروف
والمسيكين لو طلع يحط حرته ف الشارع
ادبغوه ولعنو ابو خيره
ف أنسب مكان له يفرغ طاقاته ومشاكل بيته وامراضه النفسية
هي هنا ف التعليقات
ع الآقل ضامن محد بيطقه😂😂😂
ف أنا ازف البشرى للجميع
اني بتصدق على هالأشكال
بعدم الرد🤗🤗🤗
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 20022 ] نشر منذ 7 ساعات
أنت لاتدقق
احيانآ تدبغ واحد
ولا وحدن يجي يبي يحتك فيك وتنهره
ولا توجه نصيحة بشكل غير مباشر
فيحقد عليك ويطلع له بمعرف ثاني وثالث ورابع
فلا تدقق باالعكس
انا اعتبرهم أصدقاء لآنهم هم سبب شهرتي
ف الصحيفة
لاصارت الناس كل شوي تطريك
فدر أنك قدرت تلفت انتباههم
عرفت🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1080 ] نشر منذ 12 دقيقة
💡ههههههه
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1080 ] نشر منذ 12 دقيقة
🏃🏃🏃🏃🏃