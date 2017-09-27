بالفيديو والصور.. السكان يمسكون باللص متلبساً.. ثعبان ضخم يسرق الطيور

بكين(صدى):

عثر سكان قرية صينية على اللص الذي اعتاد سرقة الدجاج والبط والإوز من حظائر بيوتهم، ليفاجؤوا بأنه ثغبان ضخم،وعندما عثروا عليه مختبئاً؛ أرغموه على أن يلفظ ما في جوفه.

كان أهالي إحدى القرى بمقاطعة غواندونج جنوبي الصين، قد شكوا من فقدان الدجاج والبط والإوز، وبدأ الأهالي القرية البحث عن اللص؛ حتى عثروا على الثعبان الضخم في كوخ لتخزين الأخشاب، وتأكد الأهالي أنه اللص بسبب انتفاخ بطنه بالفريستين، وفقاً لصحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن أهالي القرية اتصلوا بحراس الغابة القريبة، للقبض على اللص وإبعاده عن القرية.

وحتى وصول موظفي الغابة، قام الأهالي بربط الثعبان اللص، وإجباره على أن يلفظ البطة أولاً، وعندما تم جره إلى سيارة حراس الغابة، لفظ الفريسة الأخرى؛ بينما قام البعض بالتقاط المشهد.