بالفيديو.. التويجري عن فوز الهلال: لعب مَرْجَلة وسنؤدب الإيرانيين إياباً

ماجد محمد(صدى):

أشاد الناقد الرياضي عادل التويجري، بالعرض المميز الذي قدمه الهلال أمام برسبوليس الإيراني، خلال ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا، بعدما تمكن الزعيم من السيطرة على مجريات اللقاء، والفوز 4-0 بعشرة لاعبين فقط.

وخلال استضافة التويجري في برنامج أكشن يا دوري قال : ” الهلال ضد برسبوليس شهدت هيبة زعيم، قتال طوال المباراة، دياز قدم عملاً جباراً وقراءة جيدة، لعب مَرْجَلة، سنؤدبهم في الإياب “.

وأردف الناقد الرياضي: ” واحدة من أفضل مباريات سالم الدوسري لأنه كان في يومه وكان مزعجاً للإيرانيين، كان فريقاً وحده، عمر خربين من طينه الهلال الإدارة كسبت الرهان بهذا اللاعب والرد كان في الشباك “.

وأضاف عادل التويجري: ” أسوأ ما في مباراة الهلال اليوم هو معلق المباراة والحكم لديه عرق نيشيموري، وقفة تاريخية من الإخوة الإماراتيين، نفرح لكن لم ينتهِ كل شيء، بإذن الله سنؤدبهم في الإياب أيضاً “.