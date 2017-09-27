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سفارتنا في أندونيسيا تحذر المواطنين من بركان هائل

سفارتنا في أندونيسيا تحذر المواطنين من بركان هائل
نايف السالم(صدى):

حذرت سفارة المملكة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، المواطنين المتواجدين بالبلاد أو القادمين، من احتمالية ثوران بركان ” غونوغ أغونغ ” بجزيرة بالي، وذلك بعد تزايد الاهتزازات الأرضية.

وأوصت السفارة المواطنين بالتعامل بهدوء ووعي وعدم الفزع، والتواصل مع السفارة عبر هواتف الطوارئ المخصصة لشؤون السعوديين.

وكانت السلطات الإندونيسية حذرت من احتمال ثوران البركان، مطالبة السكان القريبين من المنطقة من البقاء على مسافة 9 كيلو مترات من فوهة البركان.


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