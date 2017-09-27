” ريهانا ” تهنئ السعوديات بقيادة السيارة على طرقتها
هنأت النجمة العالمية، ريهانا، السعوديات بقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، وقالت عبر حسابها في إنستجرام ” أحببت تقدم المرأة في المملكة وقدرتها الآن على قيادة السيارة “.
ووظفت في تدوينتها لوحة للفنانة التشكيلية السعودية، تغريد البقشي، تتعلق بقيادة المرأة.
وحظي القرار بردة فعل كبيرة في الأوساط الدولية، وكان من ضمن المهنئين إيفانكا ترمب، التي علقت عبر حسابها في تويتر قائلة: ” اليوم كان تاريخياً للنساء في المملكة، بعد قرار رفع الحظر على قيادة المرأة “.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1440 ] نشر منذ 56 دقيقة
كان قرنتي التهنئه بنصيحة النساء باستخدام سيارات تويوتا
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4272 ] نشر منذ 49 دقيقة
..ــ.. طــــــــــــــــيب يا ريحــــانة العــــود ..ــ..
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 786 ] نشر منذ 38 دقيقة
يا ,ااالسحاب هههههههههههه
كلا حسب المبلغ المتوفر لدى المرأة إذا فلوسك من 70 إلى 160 الف ريال انصح بتويوتا
إذا فلوسك فوق 200الف ريال نصيحة لاتاخذ الا مرسيدس او لكزس 460
موفق
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 529 ] نشر منذ 34 دقيقة
الحين بتطلع الدراهم المكدسة
عند النسوان ونشوف سيارات
اللوان واشكال
اهم شيئ الدراهم تطلع
أه منكن
هههههههههههههههههههههههه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1440 ] نشر منذ 32 دقيقة
اخي طاهر سليم بارك الله فيك وفيما تكتب
تعليقي فيه سر لايخغى على الجميع وما قصدي من تويوتا الا انها ارتبطت مؤخرا -باحد وكلاء تويوتا-لك تحياتي-
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 6 دقائق
اهم شي ريهانا ايفانكا انهم دروا وفرحوا هذي زبدة الموضوع