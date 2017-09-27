” ريهانا ” تهنئ السعوديات بقيادة السيارة على طرقتها

عادل الحربي(صدى):

هنأت النجمة العالمية، ريهانا، السعوديات بقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، وقالت عبر حسابها في إنستجرام ” أحببت تقدم المرأة في المملكة وقدرتها الآن على قيادة السيارة “.

ووظفت في تدوينتها لوحة للفنانة التشكيلية السعودية، تغريد البقشي، تتعلق بقيادة المرأة.

وحظي القرار بردة فعل كبيرة في الأوساط الدولية، وكان من ضمن المهنئين إيفانكا ترمب، التي علقت عبر حسابها في تويتر قائلة: ” اليوم كان تاريخياً للنساء في المملكة، بعد قرار رفع الحظر على قيادة المرأة “.