” أبل ” ينهي عيب كبير في iOS 11

نورة الشهري(صدى):

لم تمض سوى أيام قليلة على توافر نظام التشغيل iOS 11 لأجهزة أبل الذكية، إلا أن الشركة طرحت أول تحديث لإصلاح عيوب في نظام التشغيل الجديد، أحدها سبّب كثيراً من الصداع للمستخدمين.

وأطلقت الشركة التحديث iOS 11.01 منذ ساعات، لهواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس والهواتف الأقدم من ذلك، وكذلك لأجهزة آيباد اللوحية.

التحديث حلّ مشكلة كانت تمنع مُستخدمي بريد مايكروسوفت الإلكتروني من إرسال رسائل إلكترونية، حسب موقع الدعم الفني الخاص بالشركة.

وعلى وجه الخصوص، فإن المشكلة أصابت مستخدميOutlook.com وبرامج Office 365 الذين كانوا يحصلون على رسائل خطأ عند محاولة إرسال بريد إلكتروني.

وكان مستخدمون كثيرون قد اشتكوا من أن التحديث الجديد لنظام التشغيل يتسبّب في نفاد بطارية الهاتف بسرعة كبيرة، ولم تذكر ” أبل ” فيما إذا كان التحديث الجديد سيحل هذه المشكلة أيضاً.