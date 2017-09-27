العراق تمنع الرحلات الجوية إلى كردستان

بغداد(صدى):

أبلغت سلطة الطيران المدني العراقية الأربعاء، شركات الطيران الأجنبية بتعليق الرحلات إلى إقليم كردستان بداية من الجمعة المقبل. ونقل موقع السومرية نيوز، أن سلطات الطيران المدني طالبت الشركات بتعليق رحلاتها إلى الإقليم في شمال البلاد، بعد الاستفتاء على الانفصال.

ومن جهته أعلن رئيس شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية محمد الحوت عبر الهاتف، إن الشركة ستعلق الرحلات من وإلى مطار أربيل في شمال العراق ابتداءً من الجمعة، مشيراً إلى قرار للحكومة العراقية بوقف الرحلات الجوية الدولية في المطار.

وقال الحوت لرويترز الأربعاء إن الشركة ستوقف رحلاتها في الوقت الحالي.وأضاف أن آخر رحلة ستكون في 29 من سبتمبر (أيلول) إلى أن يتم التوصل لحل لهذه المسألة.