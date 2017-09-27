دراسة: الزوجة تنكد على زوجها 8 آلاف دقيقة سنويا
أظهرت نتائج دراسة بريطانية أجريت على 3000 شخص أن المرأة تقضي حوالي 8 آلاف دقيقة سنوياً في إزعاج زوجها والاختلاف معه طوال الوقت. وهذا يساوي مدة تصل إلى 2.5 ساعة من كل أسبوع، أو 11 ساعة في الشهر.
وأضافت الدراسة أن الخلافات الزوجية الأكثر شيوعا تنحصر في الموضوعات المتعلقة بالأعمال المنزلية والمصاريف ومشاكل الأولاد.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 786 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههه تلك الدراسة أجريت على الزوجة الانجليزية ” أظهرت نتائج دراسة بريطانية أجريت على 3000 شخص أن المرأة تقضي حوالي 8 آلاف دقيقة سنوياً في إزعاج زوجها والاختلاف معه طوال الوقت”
أين الدراسة عن الزوجة العربية !!! نريد دراسة عن الزوجة بالوطن العربى عن المرأة العربية وكم تقضي من دقائق سنوياً في إزعاج زوجها والاختلاف معه طوال الوقت ؟
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34435 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله يخارجنا ,,
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19959 ] نشر منذ 20 دقيقة
مو كلهن
لكن بعض البنات تكون متعوده على فصخ الحياء
قبل الزواج
وتاخذ وتعطي
وتدري إنها جالسه تنهان باالكلام
بس عاجبها
لأنها مع هذا وذاك
فلاتزوجت
صار معد في لا هذا ولا هذاك
مافي الا شخصية وحده قدامها
فتبدأ تمل وتختلق المشاكل🤗🤗🤗
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19959 ] نشر منذ 20 دقيقة
والنكد😫
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1440 ] نشر منذ 14 دقيقة
ماشاء الله دراسه دقيقه محسوبه بالدقيقه-للعلم الازعاج او المخاصمه او مايسمى بالهوشات تختلف من بلد لاخر والطقس والاجواء لها تاثير في ذلك-وغير ذلك كثير-
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 786 ] نشر منذ 7 دقائق
يا العزيز ,ااالسحاب؛بارك الله فيك
أحب ان اضيف الى كلامك مستوى التعليم ومستوى الدخل للفرد والعائلة والحالة الاقتصادية عموما ايضا لهم دخل
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1440 ] نشر منذ 2 دقيقتين
هذا الكلام صحيح-شكرا لك-