دراسة: الزوجة تنكد على زوجها 8 آلاف دقيقة سنويا

لندن(صدى):

أظهرت نتائج دراسة بريطانية أجريت على 3000 شخص أن المرأة تقضي حوالي 8 آلاف دقيقة سنوياً في إزعاج زوجها والاختلاف معه طوال الوقت. وهذا يساوي مدة تصل إلى 2.5 ساعة من كل أسبوع، أو 11 ساعة في الشهر.

وأضافت الدراسة أن الخلافات الزوجية الأكثر شيوعا تنحصر في الموضوعات المتعلقة بالأعمال المنزلية والمصاريف ومشاكل الأولاد.