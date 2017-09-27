القرني: الأمر السامي يتوافق مع سماحة الشريعة
أعرب الداعية الشيخ عائض بن عبدالله القرني؛ عن توافق الأمر السامي الكريم -باعتماد نظام المرور والسماح للمرأة بقيادة السيارة- مع سماحة الشريعة الإسلامية ومواكبتها حاجات العصر لما يفي بأغراضنا في نوازلنا وما يستجد في مجتمعاتنا.
وقال القرني؛ في حديث متلفز للقناة السعودية، قائلاً: كما يقول الأغلبية من العلماء ليس هناك نصٌ صريحٌ بالمنع من الكتاب ولا السنة، ولا توجد آية محكمة بذلك.
وأردف الداعية : ” آمل من الواحد الأحد أن يكون هذا القرار مسدّداً، وأن يحل عندنا حتى المسائل الاقتصادية، ومسألة الخلوة مع الأجنبي، وأن تمارس المرأة مثلاً سياقتها بنفسها وتذهب بنفسها “.
واختتم : ” والحقيقة يعود ذلك إلى أن المرأة السعودية ـ إن شاء الله – أنها واثقة بدينها، واثقة برسالتها، واثقة بفضيلتها، واثقة بنفسها في أنها تتكيّف مع عصرها بما يلبي طلباتها بإذن الواحد الأحد “.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 26 دقيقة
ههههههههه الخوف قطاع الشوف .
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19959 ] نشر منذ 24 دقيقة
ماشاءالله عليك يبوعبدالله
قلبك خضر
وين مااااهبت النووووود هب🤗
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4272 ] نشر منذ 21 دقيقة
..ــ.. طــــــــــــــــيب الله المستعان ..ــ..
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1440 ] نشر منذ 19 دقيقة
مايحتاج توصي الذئب
الذئب يعرف اين ومتى يهرول