القرني: الأمر السامي يتوافق مع سماحة الشريعة

عادل الحربي(صدى):

أعرب الداعية الشيخ عائض بن عبدالله القرني؛ عن توافق الأمر السامي الكريم -باعتماد نظام المرور والسماح للمرأة بقيادة السيارة- مع سماحة الشريعة الإسلامية ومواكبتها حاجات العصر لما يفي بأغراضنا في نوازلنا وما يستجد في مجتمعاتنا.

وقال القرني؛ في حديث متلفز للقناة السعودية، قائلاً: كما يقول الأغلبية من العلماء ليس هناك نصٌ صريحٌ بالمنع من الكتاب ولا السنة، ولا توجد آية محكمة بذلك.

وأردف الداعية : ” آمل من الواحد الأحد أن يكون هذا القرار مسدّداً، وأن يحل عندنا حتى المسائل الاقتصادية، ومسألة الخلوة مع الأجنبي، وأن تمارس المرأة مثلاً سياقتها بنفسها وتذهب بنفسها “.

واختتم : ” والحقيقة يعود ذلك إلى أن المرأة السعودية ـ إن شاء الله – أنها واثقة بدينها، واثقة برسالتها، واثقة بفضيلتها، واثقة بنفسها في أنها تتكيّف مع عصرها بما يلبي طلباتها بإذن الواحد الأحد “.