بالفيديو.. أول امرأة تقود سيارة بعد الأمر الملكي
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر امرأة سعودية وهي تقود السيارة بعد صدور الأمر الملكي بالسماح باستخراج رخصة قيادة للسيدات.
وقالت المرأة في مقطع الفيديو الذي حقق انتشار واسعا، ” الحمد لله سأقود السيارة كأول واحدة سعودية، تسوق بأمر الملك ” .
ولقي الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مساء أمس الثلاثاء بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة ترحيبا كبيرا داخليا وخارجيا.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 529 ] نشر منذ 35 دقيقة
حلو شدي حيلك نبيهم يسجلونك بعد
في الارقام القياسية
خخخخخخخخخخ
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1440 ] نشر منذ 28 دقيقة
انا مادري كيف بعض الناس تحكم على نفسها بانها الاول او الثاني هل انت والمجتمع السعودي في غرفه وحده لتعرفي انك اول من ساق سياره-مملكه متراميه الاطراف والللي ساقو قبلك وبعدك بالمئات ان لم يكن بالالاف-
هل انت اول وحده صدر لها رخصة قياده -عفوا بس للايضاح وعدم الانجرار ورى الاوهام-
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 25 دقيقة
كيف ولا مر الملكي يقول التنفيذ في شهر شوال حتى يتم وضع شروط وقوانين مستعجلة الأخت على الفره والصياعه
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1075 ] نشر منذ 22 دقيقة
وكأنها بشرت بالجنة
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4272 ] نشر منذ 17 دقيقة
أجَــــل نَــــم نَــــم يا بـــوريـــــان .😘😉😂😅.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34435 ] نشر منذ 13 دقيقة
لسى بدري ياام برقع ,,
,, تنفيذ القرار في 10 / 10 / 1339 ه ,, اتعجلتي ولا بد من الجزاء ,,
1ـــ غرامه عدم حمل رخصه سعوديه ,, 1500 ريال ,,
2ــ إستعجال قبل تفعيل القرار وتنفيذه ,, 5000 ريال مع سجن شهرين ,,
3ــ التحريض على عدم الإنضباط منما يثير الفوضى والإرتباك بين المواطنات ،، سجن عشرة شهور ، غرامه عشرة الاف ريال ، ميتين جلده قبل الخروج بأسبوعين ,,, ههههههههههههههه ,,
,,, أوف لو يصدر عليها حكم مثل هذا ,, كان يستأدبن اللي باالأصلاب ،، اللي ماوصلن للأرحام لسى ,,
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,,, افرحن يا بنيات استانسن ,, بس انتبهن لاتخبطن بسيارات خلق الله ,, اخبطن في بعضكن في الرصيف في الجدار ,, المهم لاتبلشن الاجواد بشركن ,, والله الموفق ,,
نورة[ عدد التعليقات: 392 ] نشر منذ 11 دقيقة
الخبله مستعجله ..القرار بعد عشر شهور
كان زمان[ عدد التعليقات: 1509 ] نشر منذ 4 دقائق
عالم تعبانة ..