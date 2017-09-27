بالفيديو.. أول امرأة تقود سيارة بعد الأمر الملكي

علي القحطاني(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر امرأة سعودية وهي تقود السيارة بعد صدور الأمر الملكي بالسماح باستخراج رخصة قيادة للسيدات.

وقالت المرأة في مقطع الفيديو الذي حقق انتشار واسعا، ” الحمد لله سأقود السيارة كأول واحدة سعودية، تسوق بأمر الملك ” .

ولقي الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مساء أمس الثلاثاء بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة ترحيبا كبيرا داخليا وخارجيا.