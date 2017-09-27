بالفيديو.. محمد عبده بالزي العسكري إبان تطوعه بالجيش
أوضح مقطع فيديو قديم الفنان محمد عبده خلال لقاء تلفزيوني، وهو يرتدي الزي العسكري في دورة تدريبية خلال تطوعه بالجيش السعودي.
وأعرب فنان العرب خلال اللقاء معه عن فخره بتطوعه في جيش بلاده.
وقال أنه كان لديه رغبة شديدة في التطوع والحصول على هذه الفرصة منذ زمن،
وأشار إلى أنه لا يمانع في أخذ دورات متكررة من وقت لآخر لمعرفة المزيد عن الحياة العسكرية.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19959 ] نشر منذ 19 دقيقة
حبيب قلبي والله
يبونوره😘