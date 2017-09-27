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بالفيديو.. محمد عبده بالزي العسكري إبان تطوعه بالجيش

بالفيديو.. محمد عبده بالزي العسكري إبان تطوعه بالجيش
نورة الشهري(صدى):

أوضح مقطع فيديو قديم الفنان محمد عبده خلال لقاء تلفزيوني، وهو يرتدي الزي العسكري في دورة تدريبية خلال تطوعه بالجيش السعودي.

وأعرب فنان العرب خلال اللقاء معه عن فخره بتطوعه في جيش بلاده.

وقال أنه كان لديه رغبة شديدة في التطوع والحصول على هذه الفرصة منذ زمن،

وأشار إلى أنه لا يمانع في أخذ دورات متكررة من وقت لآخر لمعرفة المزيد عن الحياة العسكرية.


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