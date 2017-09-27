بالصور.. معلم بحقال يقطع إجازته المرضية لمصلحة طلابه

حامدالعمري (صدى):

ثمّن مدير التعليم بالليث الاستاذ مرعي محمد البركاتي، موقف المعلم أحمد العيافي بمدرسة الملك عبدالعزيز المتوسطة والثانوية بـ ” حقال ” بمحافظة أضم، والذي قطع إجازته الطبية وعاد لممارسة عمله بين أبنائه الطلاب.

وأوضح قائد المدرسة الاستاذ صلحي المعلوي في اتصال هاتفي أجرته ” صدى ” قبل قليل، أنه تلقى اتصال من مدير التعليم يثني فيه على هذا المعلم، واعدا إياه بتكريم يليق بما قام به، كما بين أن هذا العمل ، يعبر عن الإخلاص والحرص على أداء الأمانة، لافتًا إلى أن تعليم الليث يفخر بمثل هذه النماذج المشرفة في الميدان التعليمي.

يُذكر أن العيافي كان قد تعرض لكسر في اليد اليمنى، والذي على إثره منح إجازة طبية، إلا أنه آثر المصلحة التعليمية لطلابه، وعاد لبداية جادة للعام الدراسي معهم.

