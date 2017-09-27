  • الأربعاء 27

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. معلم بحقال يقطع إجازته المرضية لمصلحة طلابه

بالصور.. معلم بحقال يقطع إجازته المرضية لمصلحة طلابه

بالصور.. معلم بحقال يقطع إجازته المرضية لمصلحة طلابه
حامدالعمري (صدى):

ثمّن مدير التعليم بالليث الاستاذ مرعي محمد البركاتي، موقف المعلم أحمد العيافي بمدرسة الملك عبدالعزيز المتوسطة والثانوية بـ ” حقال ” بمحافظة أضم، والذي قطع إجازته الطبية وعاد لممارسة عمله بين أبنائه الطلاب.

وأوضح قائد المدرسة الاستاذ صلحي المعلوي في اتصال هاتفي أجرته ” صدى ” قبل قليل، أنه تلقى اتصال من مدير التعليم يثني فيه على هذا المعلم، واعدا إياه بتكريم يليق بما قام به، كما بين أن هذا العمل ، يعبر عن الإخلاص والحرص على أداء الأمانة، لافتًا إلى أن تعليم الليث يفخر بمثل هذه النماذج المشرفة في الميدان التعليمي.

يُذكر أن العيافي كان قد تعرض لكسر في اليد اليمنى، والذي على إثره منح إجازة طبية، إلا أنه آثر المصلحة التعليمية لطلابه، وعاد لبداية جادة للعام الدراسي معهم.


الوسوم:, , , , , , , ,

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 525 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعز قدرك
ويشفيك يارب

[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 53 دقيقة

الحمدلله على السلامه والله يكثر من أمثالك

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 31 دقيقة

كفو والله يكتب أجره

[ عدد التعليقات: 534 ] نشر منذ 21 دقيقة

بعيد الشر عنك ياعيافي وكثر الله من أمثالك وطهور ان شاء الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *