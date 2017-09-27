بالصور.. معلم بحقال يقطع إجازته المرضية لمصلحة طلابه
ثمّن مدير التعليم بالليث الاستاذ مرعي محمد البركاتي، موقف المعلم أحمد العيافي بمدرسة الملك عبدالعزيز المتوسطة والثانوية بـ ” حقال ” بمحافظة أضم، والذي قطع إجازته الطبية وعاد لممارسة عمله بين أبنائه الطلاب.
وأوضح قائد المدرسة الاستاذ صلحي المعلوي في اتصال هاتفي أجرته ” صدى ” قبل قليل، أنه تلقى اتصال من مدير التعليم يثني فيه على هذا المعلم، واعدا إياه بتكريم يليق بما قام به، كما بين أن هذا العمل ، يعبر عن الإخلاص والحرص على أداء الأمانة، لافتًا إلى أن تعليم الليث يفخر بمثل هذه النماذج المشرفة في الميدان التعليمي.
يُذكر أن العيافي كان قد تعرض لكسر في اليد اليمنى، والذي على إثره منح إجازة طبية، إلا أنه آثر المصلحة التعليمية لطلابه، وعاد لبداية جادة للعام الدراسي معهم.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 525 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعز قدرك
ويشفيك يارب
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4266 ] نشر منذ 54 دقيقة
كفو عليه و الله يجزاه كل خير ويشفيه ويعافيه .💐.
متابع بصمت[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 53 دقيقة
الحمدلله على السلامه والله يكثر من أمثالك
المهاجر[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 31 دقيقة
كفو والله يكتب أجره
الوافي[ عدد التعليقات: 534 ] نشر منذ 21 دقيقة
بعيد الشر عنك ياعيافي وكثر الله من أمثالك وطهور ان شاء الله