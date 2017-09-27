دهشة كيم كاردشيان عقب علمها بحمل شقيقتها الصغرى

نورة الشهري(صدى):

أثارت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان ، دهشة شقيقتها الصغرى برد فعلها الغريب، بعد أن علمت حملها الأول من حبيبها النجم الشهير ترافيس سكوت.

وأكد مصدر مقرب من ” كيم كارداشيان ” في تصريحات إعلامية ، أنها لم تصدق في البداية حمل شقيقتها، وبعدها انهارت بالبكاء، وأخذت بعض الوقت لكي تستوعب الأمر، وأضاف أنها لم تكن تتوقع أبدًا، ولم يكن في مخيلتها أن شقيقتها سوف ترزق بطفلة، وهي في سن العشرين من عمرها، ولكنها بالطبع سعيدة لشقيقتها.

وكانت انتشرت بعض الأخبار قبل ذلك أن ” كايلي ” أخبرت صديقاتها أنها حامل خلال مشاركتها في مهرجان ” Day N Night ” بولاية كاليفورنيا، كما أن ” سكوت ” البالغ من العمر 26 عامًا، أبلغ بعض الأصدقاء أنه سيصبح ” أبًا ” عن قريب، وأن حبيبته ” كايلي ” حامل منه بفتاة.