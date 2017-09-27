⁠⁠⁠⁠⁠التفاصيل الكاملة لإصابة المحلل الرياضي ” مدني رحيمي “

ماجد محمد(صدى):

يرقد لاعب الاتحاد السابق، والمحلل الرياضي مدني رحيمي،-70 عاما-، في العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، إثر تعرضه لجلطة دماغية، أمس الثلاثاء.

وكشفت مصادر مقربة أن ” رحيمي ” ، تعرض لإرهاق كبير بعد خروجه من استديوهات قناة 24 الفضائية في الرياض قبل 10 أيام، ودخل بعدها إلى إحدى مستشفيات العاصمة لمدة يومين، بعدها شعر بتحسن وعاد إلى جدة قبل أن تلحق به الجلطة الأخيرة.

وكتب الأسطورة سامي الجابر عبر حسابه بـ ” تويتر ” ، متمنيا الشفاء لـ ” رحيمي ” : ” الدعوات بالشفاء العاجل للدكتور مدني رحيمي ” .

وكتب الإعلامي خالد قاضي عبر صفحته الشخصية في تويتر: ” دعواتكم للصديق الدكتور مدني رحيمي الذى تعرض أمس لجلطة فى الرأس ويرقد فى العناية المركزة .. اللهم ارفع البأس عن عبدك مدنى واكتب له الشفاء ” .

ويعتبر مدني رحيمي من مواليد ينبع 1946، ولعب في الاتحاد خلال فترة الثمانينات السابقة محققا لقبي كأس الملك وكأس ولي العهد، قبل أن يهجر الكرة ويكمل تعليمه الجامعي حاصلا على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع، فيما عاد إلى المقر الأصفر مجددا مطلع 1982 ضمن عمل إداري.

وعمل رحيمي محللا رياضيا في قناة راديو وتلفزيون العرب ART ثم انخرط في العمل بالقنوات الرياضية السعودية.